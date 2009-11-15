دو اثر از استاد مطهری به زبان روسی منتشر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابن دو کتاب در یک جلد و در 165 صفحه با شمارگان 1500 نسخه منتشر شد.

کتاب "انسان و ایمان" 10 سال پیش در روسیه ترجمه و منتشر شده بود و هم‌اکنون با ویرایش مجدد به همراه کتاب "انسان در قرآن" که در سال جاری به زبان روسی ترجمه شد به زیور طبع آراسته شد.

در سال 2008 این بنیاد با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در روسیه، توسط انتشارات شرق‌شناسی سنت پترزبورگ اقدام به انتشار کتاب های "انسان کامل" و "خدمات متقابل اسلام و ایران" شهید مطهری نموده بود و در آینده نیز آثار دیگری از این شهید عزیز را ترجمه و در دسترس خوانندگان روس قرار خواهد داد.

