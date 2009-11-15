تخریب واحدهای گردشگری جاده چالوس مانع توسعه صنعت توریسم است

رحمان مخاطب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: واحدهای گردشگری جاده کرج - چالوس در خطر تخریب هستند و برای توسعه صنعت گردشگری شهرستان کرج لازم است واحدهای گردشگری جاده چالوس از خطر تخریب دور نگاه داشته شوند.

وی ادامه داد: تخریب واحدهای گردشگری بزرگترین مشکل توسعه صنعت گردشگری در محور کرج - چالوس است و باید این معضل حل شود تا شاهد تخریب برخی واحدهای گردشگری از جمله هتلها نباشیم.

این مسئول بیان کرد: طی سالهای گذشته 15 واحد صنفی گردشگری در این محور پلمپ و تخلیه شده است.

مخاطب اظهار داشت: به منظور حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و توسعه صنعت گردشگری لازم است بر اساس قوانین مربوطه از این صنعت حمایتهای لازم به عمل آید و از تخریب واحدهای گردشگری جلوگیری شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی کرج خاطرنشان کرد: هرگونه ساخت و ساز به جز ساخت و سازهای مربوط به واحدهای گردشگری و ایجاد فضاهای تنوع زیستی در محدوده رودخانه کرج ممنوع است.

برای صدور مجوز واحدهای گردشگری باید به جواب همه استعلامها توجه شود

مخاطب در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: برای صدور مجوز برای هر واحد گردشگری در محور کرج - چالوس باید جواب تمام استعلامها از اداره های مختلف ذیربط درنظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: همچنین واحدهای گردشگری ساخته شده در محور کرج - چالوس نیز باید به سامانه سپتیک مجهز باشد تا کیفیت خدمات و فعالیتهای آنها ارتقا یابد.

این مسئول در خصوص روستای "واریان" در جاده کرج - چالوس نیز عنوان کرد: "واریان" یکی از روستاهای هدف گردشگری مصوب است و این روستا نباید تخریب شود.

مخاطب خاطرنشان کرد: صنعت گردشگری در منطقه باید توسعه یابد ضمن اینکه در بسیاری از موارد نیز مصوبه هیئت دولت موجود است که این امر برای توسعه گردشگری به ما کمک می کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی کرج یادآور شد: برای توسعه صنعت گردشگری در محور کرج - چالوس که یکی از زیباترین جاده های دنیاست، منطقه نمونه گردشگری بخش آسارا با 57 روستا مصوب شده است.

وی اضافه کرد: در شهرستان کرج 110 اثر تاریخی شناسایی شده که 44 اثر از آنها در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

مخاطب افزود: برج میدانک، کاخ سلیمانیه، حمام مصباح و کاروانسرای شاه عباسی نمونه ای از آثار تاریخی شهرستان کرج است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.