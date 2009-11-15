اتوبوسها کتابها را به محلات می برند

به گزارش خبرگزاری مهر، در قالب این طرح بیش از 6 هزار جلد کتاب تازه منتشر شده در موضوعات مختلف با اتوبوس به محله های مختلف مناطق 21 و 22 برده شده و در قالب نمایشگاه و فروشگاه کتاب با 25 درصد تخفیف به علاقمندان عرضه می شود.

این برنامه از 24 تا 29 آبان ماه جاری در مدارس و بوستانهای مناطق 21 و 22 اجرا و کتاب های مورد نیاز در محل زندگی و با قیمت مناسب در اختیار شهروندان غرب پایتخت قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش همچنین طرح مبادله کتاب اجرا و کتابهای کهنه و خوانده شده شهروندان با کتابهای نو معاوضه می شود.

همچنین در قالب طرح کاروان کتاب علاوه بر عرضه کتاب با تخفیف 25 درصدی برنامه های متنوع دیگری برگزار می شود که ارایه خدمات کتابخانه سیار بازیافت، برگزاری مسابقات مختلف کتابخوانی و اطلاعات عمومی همراه با جایزه، ثبت نام رایگان برای عضویت در کتابخانه های منطقه 21 و 22، توزیع فرم شرکت در مسابقه "نگاه دوباره "(شرح نویسی برای تصاویر ارایه شده در فرم مسابقه) و مسابقه "کتاب سازی شاپرکها" ویژه کودکان و نوجوانان از جمله آنهاست.

این طرح به همت فرهنگسرای تهران و همکاری مراکز تحت پوشش مدیریت فرهنگی و هنری مناطق 21 و 22، با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی و اداره بازیافت شهرداریهای مناطق 21 و 22 و اداره ارشاد شمیرانات و شمال تهران برگزار می شود.