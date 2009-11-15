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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

در حاشیه اجلاس OANA /

مدیران خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه از نمایشگاه عکس مهر بازدید کردند

مدیران خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه از نمایشگاه عکس مهر بازدید کردند

مدیران ارشد خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه در حاشیه اجلاس اوآنا از نمایشگاه عکس خبرگزاری مهر در محتل هتل انقلاب بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس عکاسان خبری خبرگزاری مهر مشتمل بر 90 عکس با موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در حاشیه اجلاس اوآنا گشایش یافت.

مدیران خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه عضو اوآنا امروز یکشنبه در حاشیه گشایش سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA از این نمایشگاه بازدید کردند.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA با حضور دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، دکتر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه با شعار "جستجوی تعامل در جهان رسانه" به میزبانی خبرگزاری مهر در هتل انقلاب تهران گشایش یافت.

کد مطلب 983566

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