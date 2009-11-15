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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

استاندار کرمان:

ستاد راهبردی فرصت مناسبی برای رفع محرومیت از جنوب کرمان است

ستاد راهبردی فرصت مناسبی برای رفع محرومیت از جنوب کرمان است

کرمان - خبرگزاری مهر: حبیب الله دهمرده خواستار نظارت فعال دستگاه های دولتی در راستای تکمیل پروژه های ستاد و رفع محرومیت از شهرستانهای جنوبی کرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حبیب الله دهمرده صبح یکشنبه در جمع فرمانداران شهرستانهای جنوبی کرمان با اشاره به اینکه ستاد راهبردی جنوب کرمان فرصت مناسبی را برای رفع محرومیت از جنوب کرمان مهیا کرده است، گفت: همکاری و هماهنگی دستگاه ها در راستای تسریع در اجرای پروژه های ستاد ضروری است.

وی افزود: نظارت بر پروژه های ستاد راهبردی جنوب باید جدی تر دنبال شود و با بررسی ویژه از سوی مدیران استان موانع برطرف شود.

وی عنوان کرد: مدیران استان باید از پروژه های مرتبط با حوزه کار خود بازدید کنند و به صورت ماهیانه گزارش پیشرفت پروژه را تهیه کنند.

استاندار کرمان گفت: لزوم ارائه برنامه زمانبندی شده منطقی در اجرای طرحها ضروری است به طوریکه در نهایت میزان پیشرفت طرح قابل اندازه گیری باشد.

وی افزود: شهرستانهای جنوبی کرمان دارای ظرفیتها و امکانات فراوانی هستند که باید با شناخت آنها و خدمت به مردم زمینه توسعه این مناطق محروم را فراهم کنیم.

دهمرده گفت: موانع کار باید در پروژه ها بررسی و با همکاری دستگاه ها و در کوتاهترین زمان موانع برطرف شود.

کد مطلب 983567

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