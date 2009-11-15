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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۳

مقدمات گفتگوی دینی سال آتی با کلیسای کاتولیک در تهران بررسی می‌شوند

هیئتی از کلیسای کاتولیک روم به منظور تمهید مقدمات دور هفتم از نشستهای مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کلیسای روم از واتیکان به تهران سفر می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اسقف اعظم پیئر لوئیجی چلاتا دبیر شورای پاپی گفتگوی بین ادیان واتیکان و خالد عکاشه مسئول بخش اسلام شورای پاپی گفتگوی بین ادیان از جمله اعضای هیئتی هستند که وارد تهران خواهند شد.

براساس توافقات میان عالمان و اندیشمندان مسلمان و مسیحی ایران و واتیکان هر دو سال یکبار گفتگوی دینی در تهران و رم به تناوب برگزار می شود.

یک سال قبل از هر نشست جلسه مقدماتی در کشور میزبان با حضور نمایندگان دو طرف برگزار می‌شود.

دور ششم از این گفتگوها سال گذشته با عنوان " عقل و ایمان" در رم برگزار شد.

کد مطلب 983569

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