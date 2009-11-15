160 سازمان مردم نهاد در خراسان رضوی مجوز فعالیت دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی سیستم مکانیزه سازمانهای مردم نهاد ویژه کارشناسان فرمانداری های تابعه استانهای خراسان افزود: علاوه بر توسعه سازمانهای مردم نهاد، ارتقای کیفی و توانمندسازی این سازمانها در دستور کار دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی قرار دارد.

مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی با اشاره به فعالیت 750 سازمان مردم نهاد در استان ادامه داد: از سال 85 تا کنون 160 سازمان مردم نهاد در خراسان رضوی مجوز فعالیت دریافت کرده اند که 32 سازمان در سطح استان و بقیه در سطح شهرستانی فعالیت می کنند.

شمقدری افزود: پیش از سال 85 عمده سازمانهای مردم نهاد خیریه بود که با اقدامات صورت گرفته به منظور توسعه کیفی و تخصصی کردن سازمانهای مردم نهاد، امروز شاهد حضور سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف پزشکی و درمانی، فرهنگی و اجتماعی، خیریه، آموزشی و دیگر زمینه ها هستیم.

وی فعالیت داوطلبانه، غیرانتفاعی، غیرسیاسی، مستقل از دولت و با هدف خدمت رسانی را پنج شاخص فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد عنوان کرد و افزود: با توجه به نقش موثر سازمانهای مردم نهاد برای خدمت به مردم و اجرای اصل 44 قانون اساسی مسئولان ذیربط باید شرایط فعالیت این سازمانها را تحت نظارت های لازم فراهم آورند.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی تسهیل تشکیل سازمانهای مردم نهاد، ارزیابی، نظارت، توانمندسازی و توسعه کیفی آنها را پنج راهبرد اصلی دولت در ارتباط با سازمانهای مردم نهاد خواند و گفت: مکانیزه شدن روند صدور مجوز سازمان های مردم نهاد گامی بلند در راستای تحقق این اهداف است.

شمقدری برگزاری کارگاه آموزشی سیستم مکانیزه سازمانهای مردم نهاد در دانشگاه فردوسی مشهد را به فال نیک گرفت و افزود: امیدواریم این اقدام زمینه گسترش و تحکیم روابط میان دولت، دانشگاه و سازمان های مردم نهاد را فراهم آورد.