رمز موفقیت شهدا ایمان قوی و ولایت پذیری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین هژبری ظهر یکشنبه در بزرگداشت شهدای دانش آموز استانهای سه گانه خراسان در مکان مجمتع فرهنگی آیه ها افزود: 16 روز بعد از انقلاب صدام با 12 هزار لشگر سرتا پا مجهز جنگ را شروع کرد و آغاز کارش همراه با بمباران در کردستان بود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: جریانات جنگ و دوران دفاع مقدس در آن زمان مشابهی را نیز در تاریخ داشت که در زمان پیامبر که در بدر و احد احزاب و کافران قصد داشتند که پیامبر را کشته و اسلام را از ریشه از بین ببرند و نیز در زمان جنگ هم صدام و نیروهایش و مستکباران قصد داشتند انقلاب را از بین ببرند ولی در عین حال می دانستند که پیروز ایران است.

وی در ادامه با بیان اینکه رمز موفقیت شهدا ایمان محکم و ولایت پذیری است، گفت: رزمندگان بسیجی دانش آموز کلید موفقیت شان ایمان قوی بود که با این ایمان قوی جلوی دشمن سر تا پا مجهز ایستادند و جان خود را ایثار کردند و نیز این ایمان رمز موفقیت دیگر رزمندگان هم بود که از خانواده و زن و بچه خود جدا شدند در حالی که می دانستند که شاید شهید شوند و اینها نمونه ای از ایمان قوی و ولایت پذیری است.

هژبری تصریح کرد: در آن زمان کسی نمی پرسید که چرا می جنگیم یا حضور پیدا می کنیم و هرچه که امام می گفت انجام می دادیم و به نوعی حرف امام را همه بهتر از حرف پیامبر نیز قبول می کردند.

وی تاکید کرد: بسیج به تعبیر حرف امام مدرسه عشق است و مدیر این مدرسه نیز ولایت فقیه است و در همین راستا یکی از دیگر رمزهای موفقیت این ولایت پذیری بود.