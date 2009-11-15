  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

در جلسه امروز مجلس؛

نمایندگان با استعفای میرتاج الدینی موافقت کردند

نمایندگان با استعفای میرتاج الدینی موافقت کردند

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی استعفای محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز، برای حضور وی در معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور پذیرفته شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی صلاحیت وزیران  پیشنهادی آموزش و پرورش، نیرو و رفاه و تامین اجتماعی، موضوع استعفای محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز در مجلس هشتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و بعد از قرائت متن استعفای میرتاج الدینی و نیز بیان اظهارات وی در خصوص وظایف معاونت حقوقی و پارلمانی ب، رای پذیرش استعفای وی از نمایندگی رای گیری به عمل آمد.

بر این اساس با رای گیری در حضور 265 نماینده مجلس 244 نماینده در رای گیری شرکت کردند و استعفای میرتاج الدینی با 205 رای موافق 25 رای مخالف و 14 رای ممتنع پذیرفته شد .

کد مطلب 983572

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها