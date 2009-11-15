نمایندگان با استعفای میرتاج الدینی موافقت کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، نیرو و رفاه و تامین اجتماعی، موضوع استعفای محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز در مجلس هشتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و بعد از قرائت متن استعفای میرتاج الدینی و نیز بیان اظهارات وی در خصوص وظایف معاونت حقوقی و پارلمانی ب، رای پذیرش استعفای وی از نمایندگی رای گیری به عمل آمد.

بر این اساس با رای گیری در حضور 265 نماینده مجلس 244 نماینده در رای گیری شرکت کردند و استعفای میرتاج الدینی با 205 رای موافق 25 رای مخالف و 14 رای ممتنع پذیرفته شد .