تاثیر رسانه ها در سیاست خارجی انکار ناپذیر است

رامین مهمانپرست در حاشیه اجلاس اوآنا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در دنیای امروز نمی توانیم بگوییم که سیاست خارجی فقط با ارگانهای رسمی شکل می گیرد زیرا امروزه سیاست خارجی با افکار عمومی پیش می رود و افکار عمومی نیز توسط نهادهای موثر مانند رسانه ها جهت گیری می یابند.

وی ادامه داد: رسانه ها بیشترین تاثیر را در روشن کردن ذهن مردم و جهت دادن به افکار عمومی دارند. در واقع رسانه های دنیا در کنار احترام و توجه به سیاستهای رسمی کشورها نقطه نظرات خود را نیز مطرح می کنند و در اجتماع تاثیر می گذارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر تعامل هرچه بیشتر با رسانه های آسیایی و اقیانوسیه افزود: هر چه بیشتر بتوانیم ابزارهای روشن کردن ذهن مردم را قوی تر کنیم با دسیسه های رسانه های غربی که برخی از آنها با توجه به سیاست کشورهایشان به دنبال عقب ماندگی و تسلط بر روی برخی کشورهای جنوب هستند راحت تر می توانیم مقابله کنیم.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA با حضور دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، دکتر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه با شعار "جستجوی تعامل در جهان رسانه" به میزبانی خبرگزاری مهر در هتل انقلاب تهران برگزار شد.