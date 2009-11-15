ظرفیت سالانه تولید برق 10 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو امروز در مراسم رای اعتماد مجلس به وی برای تصدی وزارت نیرو گفت: به طور قطع بهره مندی جمعیت شهری و روستایی از آب شرب سالم، یکی از اولویتهای وزارت نیرو در 4 سال ‌آتی خواهد بود، این درحالی است که در مذاکراه با بسیاری از نمایندگان مجلس، یکی از دغدغه های آنها را بهره مندی تمامی مردم از آب شرب سالم و بهداشتی دیدم که بر این اساس، هم اکنون که کشور با خشکسالی مواجه است، باید لایحه ای برای ارتقا کیفیت و کمیت آب شرب،‌ به مجلس ارایه داد.

وزیر پیشنهادی نیرو افزود: وزارت نیرو یک وزارتخانه تخصصی، فنی و خدمت رسان شبانه روزی است و رویکرد آن نیز در دولت نهم، ارتقای سطح آموزش کارکنان و انجام پژوهشهای کارشناسی بوده است، به نحوی که در دولت نهم، 500 نفر از نخبگان دانشگاهی جذب وزارت نیرو شدند.

وی تصریح کرد: با جدیت این رویکرد را در دولت دهم نیز ادامه خواهم داد و امید می رود که در صورت رای اعتماد نمایندگان مردم به اینجانب، این موضوع را با جدیت پیگیری نماییم.

به گفته نامجو، یکی از موارد مهم در اجرای طرحهای صنعت آب و برق، توجه به مسایل زیست محیطی و اجتماعی است. اگر تبعات منفی مسایل اجتماعی و زیست محیطی در اجرای طرحهای این صنعت در نظر گرفته نشود به نظر می رسد که ضرر طرح بیش از منفعت آن خواهد بود، این درحالی است که در صورت لزوم، ایجاد ساختار جدیدی را در دستور کار قرار خواهم داد.

وی افزود: وزارت نیرو قصد دارد با درک صحیح از این مسایل و مشکلات مردم و اجرای صحیح و هوشمندانه و مسئولانه ، طرح هدفمندکردن یارانه ها در صنعت آب و برق را پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی با جدیت دنبال کند.

وزیر پیشنهادی نیرو اظهارداشت: به نمایندگان مجلس این اطمینان را می دهم که با زیرساخت های ایجادشده در وزارت نیرو اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و رشد و بلوغ این وزارتخانه همه تلاش خود و همکارانم را برای کاهش قیمت تمام شده با حذف هزینه های غیرضروری، کاهش تلفات آب و برق و افزایش بهره وری متمرکز خواهم کرد.

نامجو تاکید کرد: وزارت نیرو تلاش خواهد کرد برنامه های خود برای اصلاح الگوی مصرف در موضوعات مربوط به حوزه کاری وزارتخانه را در قالب برنامه های سالیانه و پنج ساله تدوین و با قوت اجرایی کند.

به گفته وی، اجراکردن سیاست های اصل 44 قانون اساسی یکی از برنامه های مهم و تاثیرگذار در رشد و شکوفایی صنعت آب و برق کشور است که باید با دقت و مراقبت درخصوص آن اقدام کرد.

وزیر پیشنهادی نیرو تصریح کرد: حساسیت خدمات آب و برق به گونه ای است که برای تنظیم ضوابط و مقررات برای شفاف سازی رابطه مردم و بخش خصوصی با بخش حاکمیتی کار گسترده ای را باید آغاز کرد.

نامجو گفت: با تاسیس نهادهای پیش بینی شده در قانون سیاست های اصل 44 و همچنین نهایی شدن طرح هدفمندکردن یارانه ها گام های اساسی برای رفع موانع برداشته شده است و امیدواریم با فراهم شدن ابزار لازم آرزوی دیرینه این وزارتخانه یعنی تبدیل شدن به وزارتخانه اقتصادی پویا تحقق یابد.

وزیر پیشنهادی نیرو خاطرنشان کرد: با این وضع تعدادی از نیروگاههای برق و تصفیه خانه های آب آماده واگذاری به بخش خصوصی است و تکلیف داریم شرکت هایی را که در گروه یک واگذاری تصدی ها هستند آماده سازی و تسهیلات لازم را برای ورود به بخش خصوصی در این عرصه فراهم کنیم.

وی اظهارداشت: وزارت نیرو در دولت دهم تلاش خواهد کرد که با ظرفیت سازی در بخش خصوصی و حمایت همه جانبه از شرکتهای سازنده تجهیزات، مشاوران و پیمانکاران، فضای کسب و کار مساعدی را برای این حوزه فعالیت اقتصادی فراهم کند.

سرپرست وزارت نیرو با تشکر از حسن اعتماد رئیس جمهور برای انتخابش و نیز نمایندگان مجلس که جلسات زیادی را با وی در مدت کوتاه معرفی به مجلس داشته اند، گفت: دسترسی به قله های افتخاری که مهندس پرویز فتاح در طول وزارت خود در دولت نهم در وزارت نیرو صورت دادند، اگر بسیار دشوار است و بنابراین باید تلاش مضاعفی برای آن داشت.

وی اظهار داشت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، قدرت، حکومت و مسئولیت چیزی جز خدمت نیست و خدمت اگر صادقانه باشد، عبادت است. بنابراین اگر با رای شما، تکلیفی بر دوش من نهاده شود، ردای خدمتگزاری را پوشیده و تمام توان خود را برای آن بکار خواهم بست.

وزیر پیشنهادی نیرو همچون وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش هیچ سخنران مخالفی در جلسه رای اعتماد مجلس نداشت.