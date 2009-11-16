بینا در این باره به خبرنگار مهر گفت: بخش عمده‌ بازی‌ام در مجموعه تلویزیونی "پرندگان خارزار" به پایان رسیده و بقیه آن بعد از نوروز در خرمشهر انجام می‌شود. به زودی بازی‌ام در فیلم تلویزیونی "چند پله بالاتر" به کارگردانی اسفندیار شهیدی شروع می‌شود. تمام لوکیشن‌های این فیلم در اصفهان است و من نقش مادر فرزندی را بازی می‌کنم که مشکلاتی دارد.

فیلم تلویزیونی "چند پله بالاتر" به سفارش سیمافیلم و بر مبنای فیلمنامه احسان سلطانیان تهیه می‌شود و بازیگران اصفهانی هم حضور دارند.

داستان این فیلم درباره رقابت دو پسر دبستانی است. ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که سر کلاس جغرافیا معلم درباره آثار باستانی اصفهان می‌پرسد و حمید که پسر پرشر و شوری است ادعا می‌کند پدرش منار جنبان را مرمت کرده است.

حامد که رقابتی از پیش با او دارد نیز مدعی می‌شود مرمت گنبد مسجد امام نیز کار پدر اوست. سرانجام قرار می شود این دو برای اثبات ادعایشان عکسی از پدرشان در حال مرمت این آثار بیاورند.

