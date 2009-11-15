به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمزآنلاین، مورینیو، مربی حال حاضر اینتر، در هفت فصل گذشته موفق به فتح پنج جام قهرمانی شده است. این مربی پرتغالی بتازگی از علاقمندی خود برای بازگشت به لیگ برتر انگلستان خبر داده است.

مورینیو گفته است: من به آینده و توسعه فوتبال جوانان فکر می کنم. اما این امر در ایتالیا محقق نمی شود. انگلستان برای این کار کشور بهتری است. ضمن اینکه فوتبال من فوتبالی انگلیسی است.

مورینیو حدفاصل سال های 2004 تا 2007 دو بار با چلسی در رقابت های لیگ برتر انگلستان به عنوان قهرمانی رسید.