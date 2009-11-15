پیشرفت 34 درصدی اجرای فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، عملیات نصب دریایی دومین پایه سکو (جکت) فازهای 17 و 18 پارس جنوبی پس از عملیات بارگیری به زودی در خلیج فارس آغاز می شود.

محل استقرار این پایه سکو در فاصله 105 کیلومتری از ساحل ایران در خلیج فارس قرار دارد که در محل مذکور‌، عمق آب 73 متر است .

بر اساس برنامه تدوین شده تا 25 روز آینده عملیات نصب پایه یکهزار و 750 تنی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی انجام خواهد شد. از سوی دیگر در آذرماه سالجاری نیز عملیات ساخت عرشه های 4 سکوی این طرح در بندر خرمشهر آغاز خواهد شد.

این طرح شامل چهار سکوی گازی هر یک با ظرفیت تولید روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز بوده که هر سکو شامل پایه‌، ‌عرشه و تجهیزات جانبی است.

همچنین هریک از پایه سکوهای این فاز با با ارتفاع 80 متر و از نوع فولاد مخصوص در کارگاه ساحلی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با هزینه ای حدود 40 میلیون دلار ساخته شده و پس اتمام عملیات بارگیری‌ و انجام فرآیند انتقال و نصب دریایی، در آینده نزدیک دکل حفاری روی آن مستقر شده و عملیات حفاری چاه‌های تولیدی این فازها آغاز می‌شود.

به گزارش مهر، هم اکنون مجموع پیشرفت فیزیکی اجرای طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی که به منظور تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز ، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد و تولید سالانه یک میلیون تن اتان و یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع (پروپان و بوتان LPG ) از مرز 34 درصد گذشته است.

تأسیسات فراساحلی این طرح نیز در فاصله 105 کیلومتری از ساحل عسلویه ساخته و نصب می‌شود و شامل چهار سکوی حفاری تولیدی شامل 44 حلقه چاه‌، دو رشته خط لوله 32 اینچ دریایی انتقال گازبه طول 105 کیلومتر ، دو رشته خط لوله 29 کیلومتری 18 و 20 اینچ و دو خط لوله 5/4 اینچ انتقال محلول گلایکول است.

اجرای پروژه 4 میلیارد و 250 میلیون دلاری طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی ایران‌، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت واگذار شده است.