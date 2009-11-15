الگوی فعالیتهای هوشیارانه در مغز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه های پرینستون و کمبریج با تصویربرداری از مغز انسان با کمک رزونانس مغناطیسی توانستند الگویی از فعالیتهای هوشیارانه را کشف کنند.

این تحقیقات نشان داد که افکار آگاهانه در پاسخ به یک تحریک از افکار ناخودآگاه و غیرهوشیارانه قابل تشخیص هستند این موضوع برای اولین بار از سوی دانشمندان کشف شده است.

نتایج این آزمایش می تواند به عنوان یک تست تشخیص سطح هوشیاری افراد در کما و یا برای بیمارانی که در بیهوشی به سر می برند و یا حتی برای تشخیص سطح آگاهی حیوانات مورد استفاده قرار گیرد.

این دانشمندان با آزمایش بر روی مغز 12 داوطلب موفق شدند بین فرآیندهای آگاهانه و ناخودآگاه مغز انسان تمایز قائل شده و الگوی ویژه ای را برای فعالیتهای هوشیارانه کشف کنند.

بر اساس گزارش ساینس، این داوطلبان باید به یک سری از تصاویری نگاه می کردند که افکار آگاهانه و یا پردازشهای ناخودآگاه آنها را تحریک می کردند.

نتایج این تحقیقات نشان داد تصاویری که محرک سطح هوشیاری بودند همواره و به صورت یکسان در مغز یک فضای نورونی را فعال می کرده اند و الگوی فعالیت این فضای نورونی در هر شرایطی یکسان بود، در حالیکه تصاویری که بر روی سطح ناخودآگاه اثر می گذاشتند، نتیجه دیگری بر روی مغز داشتند.

این تصاویر رنگهای ویژه ای داشتند که یک اثر نوری ایجاد می کردند و به همین علت در تصویر هیچ چیز مشخصی دیده نمی شد، اما در زیر این اثر نوری و در ضمیر ناخودآگاه، این تصاویر به صورت یک خانه و یا یک چهره دیده می شدند.

به این ترتیب این دانشمندان کشف کردند فرآیند ناخودآگاه مغز در برابر یک تحریک یکسان، هرگز به طور برابر و یکسان تکرار نمی شود و به همین دلیل کاملا با فعالیتهای هوشیارانه قابل تمایز است.