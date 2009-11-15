اوراق مشارکت طرح توسعه پالایشگاه آبادان منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آرام بنیار امروز در جمع خبرنگاران گفت: 2500 میلیارد ریال اوراق مشارکت طرح احداث واحد کراکر پالایشگاه آبادان با نرخ سود 16.5 درصد و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به زودی منتشر می شود.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین زمان سررسید اوراق مذکور را 4 ساله و با پرداخت سود سه ماهه اعلام کرد و گفت: شرکت تامین سرمایه امین، مشاور عرضه اوراق و تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد، ضمن اینکه بانک تجارت نیز تضمین کننده اوراق خواهد بود.

وی با بیان اینکه در صورت ارائه مجوز نهایی توسط بورس اوراق مذکور تا دو هفته آینده عرضه خواهد شد، بیان کرد: پیش بینی کرد که اوراق مذکور طی دو روز در بورس به فروش برود.

آرام بنیار هدف طرح مذکور را حداکثرسازی بنزین تولیدی، کاهش تولید نفت کوره و غیره عنوان و پیش بینی کرد که تا 1.5 سال آینده طرح مذکور به صورت 100 درصد پیشرفت فیزیکی اجرایی شود.

وی با بیان اینکه امکان افزایش سود این اوراق در پایان اجرای طرح بیش از پیش بینی است، این در حالی است که پیشرفت فیزیکی طرح در حال حاضر 62 درصد است، گفت: اگر طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرایی شود، با توجه به تاثیرگذاری بر نیروگاهها و پالایشگاهها، تاثیرات مثبت نیز بر این طرح خواهد گذاشت.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین همچنین گفت: پالایشگاه اصفهان نیز دو طرح توسعه داخلی یعنی طرح توسعه پالایشگاه شمالی و جنوبی دارد که برای اجرای طرح توسعه پالایشگاه جنوبی قرار است 3 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از طریق بورس به زودی منتشر شود.

وی از انتشار اوراق مشارکت برای سازمان توسعه و نوسازی معادل 5 هزار میلیارد ریال برای طرحهای فولادی با تضمین و عاملیت بانک ملت به زودی خبرداد و گفت: سازمان بورس می تواند تا پایان سال جاری مجوز انتشار یک هزار 500 میلیارد ریال اوراق مشارکت را صادر کند.

آرام بنیار در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح مزایای انتشار اوراق مشارکت و انواع آن پرداخت و اظهارداشت: اوراق مشارکت به عنوان ابزار تامین مالی می تواند 40 درصد منابع مورد نیاز شرکتها را تامین کند، شرکتها می توانند 20 درصد دیگر نیازهای مالی خود را از طریق سهام و 30 تا 40 درصد را نیز از طریق وامهای بانکی تامین نمایند.

وی انتشار اوراق مشارکت را یکی از بهترین روشها برای تامین مالی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر دو هزار نوع ابزار مالی برای تامین مالی، مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی در دنیا وجود دارد.

به گفته وی لایحه تصویب شده توسعه ابزارها و نهادهای مالی در کمیسیون اقتصادی مجلس که برای تصویب نهایی به صحن علنی خواهد رفت، باعث جهش بازار سرمایه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین از شناسایی 30 نوع ابزار مالی جدید که قابلیت سازگاری با بازار سرمایه ایران را دارند، توسط مدیریت مهندسی مالی شرکت خبرداد و با بیان اینکه 8 نوع از این ابزارها برای استفاده به بازار سرمایه تقاضا داده شده است، افزود: صندوق سرمایه گذاری ارزی با نرخ سود ثابت، صندوق سرمایه گذاری طلا، اوراق مشارکت رهنی و ابزار مالی به پشتوانه سهام جزو اوراق مشارکتها هستند.

وی با بیان اینکه اوراق مشارکتها توسط بانک مرکزی و بازار سرمایه منتشر می شود، افزود: بانک مرکزی بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و سقف تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار بر مبنای نرخ تعیین شده در بسته سیاستی - نظارتی سالانه بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق را صادر می کند و این اوراق دولتی تلقی می شود و تضمین دولتی دارد.

آرام بنیار ادامه داد: همچنین بورس اوراق بهادار براساس قانون بورس و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و قانون توسعه و نوسازی صنایع در برنامه سوم توسعه مجوز انتشار اوراق را صادر می کند.

وی بیان کرد: کل اوراق مشارکتی که مجوز صدور آن را شورای پول و اعتبار برای سال جاری صادر کرده است، حدود 4 هزارو 500 میلیارد تومان است و این رقم برای بورس تهران به 800 میلیارد تومان بالغ می شود که سازمان بورس برای 50 درصد آن می تواند مجوز صادر کند.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین خاطرنشان کرد: سازمان بورس به شرکتهای بورسی، خصوصی و دولتی که دارای طرح اقتصادی باشند، مجوز صدور اوراق مشارکت صادر می کند، در حالیکه بانک مرکزی صرفا برای طرحهای دولتی که در بودجه ذکر شده است، مجوز ارائه می کند.

وی گفت: شرکت تامین سرمایه امین قرارداد انتشار 10 هزار و 500 میلیارد ریال اوراق مشارکت را امضا کرده است که نمونه آن برای شرکت پالایشگاه نفت آبادان است.

وی محل معامله اوراق در ایران را بانکها و بورس اعلام کرد و افزود: در دنیا صرفا این اوراق در بورس معامله می شوند.

آرام بنیار اوراق مشارکت پالایشگاه نفت آبادان را از نوع مشارکتی، محلی و توسعه ای ذکر کرد و افزود: اوراق های مشارکت قابل تبدیل و غیر قابل تبدیل به سهام هستند که برای تبدیل آن به سهام باید قبل از عرضه مجوز لازم را اخذ نمایند.

به گفته آرام در دنیا بیش از 50 نوع اوراق مشارکت وجود دارد که تنها یک مورد آن در ایران مجوز استفاده را دارد.

وی عنوان کرد: از جمله موسسات جدیدی که در کشور ایجاد خواهند شد، موسسات رتبه بندی هستند.

آرام در مورد واگذاری سهام بیمه دانا نیز بیان کرد: شرکت بورس در خصوص دو بند مربوط به ذخایر شرکت که توسط سازمان حسابرسی مطرح شده، بسیار دقیق عمل می کند، شرکتهای بیمه دانا و آسیا فرصتهای مناسبی برای سرمایه گذاری ایجاد می کنند و بیمه دانا پتانسیل رشد را با توجه به مدیریت قوی دارد که پیش بینی می شود که سهام این شرکت با استقبال فعالان بازار مواجه شود.