خواستار توسعه همکاری با مهر هستیم/ رسانه ها برای جذب مخاطب می جنگند

ایاکف بورو-وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نشست سازمانهای خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه (اوآنا)، برگزاری نشست تهران را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: نشست اوآنا نشستی برای ارائه بیانیه های سیاسی نیست بلکه این نشست ابزاری برای ارائه مشکلات دو جانبه و همفکری برای حل آنهاست.

وی به دیدارهای چند جانبه هیئت های رسانه ای کشورهای مختلف با یکدیگر در نشست تهران اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این نشست، ایجاد مقدمات امضای توافقنامه بین اعضای سازمانهای خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه برای گسترش همکاریهاست.

معاون مدیرعامل در بخش بین الملل ایتارتاس به روابط این خبرگزاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی از گذشته و تبادل هیئت های خبری اشاره کرد و خواستار گسترش همکاری با خبرگزاری مهر به عنوان یک رسانه جوان اما تاثیرگذار شد.

بورو-وی، رسانه های آسیایی را در مقابل رسانه های اروپایی وآمریکایی ضعیف دانست و به مهر گفت: خبرگزاریهای بزرگ جهان چه در غرب و چه در آسیا باید برای رشد اطلاع رسانی در جهان به رسانه های کوچکتر بدون تحمیل نگاه سیاسی خود کمک کنند.

نشست اوآنا در تهران، فرصت خوبی را برای فراهم کردن مقدمات امضای توافقنامه بین اعضا فراهم کرد

وی تبادل اخبار و عکس، تکنولوژی و آموزشهای حرفه ای را از مواردی دانست که می تواند به رشد خبرگزاریهای آسیایی کمک کند.

این شخصیت کهنه کار رسانه ای روسیه، جنگ بین رسانه ها را جنگ برای جلب خواننده توصیف کرد و رقابت بین رسانه ها را مانع همکاری ندانست.

بورو-وی، رسانه های روسیه را متفاوت دانست وگفت: در روسیه رسانه های مستقل از دولت نیز وجود دارند. رسانه های میانه، چپ و راست که افکار متفاوتی در حوزه های مختلف سیاسی-اجتماعی بیان می کنند.