شرکت مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری در نمایشگاه" یاد یار مهربان"

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی ملکی رئیس مرکز مـرکز آموزش سازمان فرهنـگی هنری با اعلام این خبر افزود: با شروع نمایشگاه یاد یار مهربان، مرکز آموزش نیزهمپای دیگر مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به ارائه و معرفی محصولات فرهنگی خود پرداخته است.

وی افزود: ارائه کتابچه های مفاخر ایران زمین، سیری در آموزشهای شهروندی، ویژه نامه های مناسبتی و گزارش فعالیتهای مرکز آموزش از جمله برنامه های مرکز در این نمایشگاه است.

هفتمین نمایشگاه کتاب "یاد یاد مهربان" با حضور سید محمد حسینی وزیر ارشاد و محسن پرویز معاون فرهنگی ارشاد، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، جمعی از مدیران شهری و مسئولان فرهنگی 23 آبان‌ماه در محل نمایشگاه‌های دائمی شهرداری تهران (پارک گفت و گو) گشایش یافت و تا 30 آبان برپا خواهد بود.

