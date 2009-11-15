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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۳۴

شرکت مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری در نمایشگاه" یاد یار مهربان"

شرکت مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری در نمایشگاه" یاد یار مهربان"

مـرکز آموزش سازمان فرهنـگی هنری شهرداری تهران در هفتمین نمایشـگاه "یاد یار مهربان" حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی ملکی رئیس مرکز مـرکز آموزش سازمان فرهنـگی هنری با اعلام این خبر افزود: با شروع نمایشگاه یاد یار مهربان، مرکز آموزش  نیزهمپای دیگر مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به ارائه و معرفی محصولات فرهنگی خود پرداخته است.

وی افزود: ارائه کتابچه های مفاخر ایران زمین، سیری در آموزشهای شهروندی، ویژه نامه های مناسبتی و گزارش فعالیتهای مرکز آموزش از جمله برنامه های مرکز در این نمایشگاه است.

هفتمین نمایشگاه کتاب "یاد یاد مهربان" با حضور سید محمد حسینی وزیر ارشاد و محسن پرویز معاون فرهنگی ارشاد،  محمد باقر قالیباف شهردار تهران، جمعی از مدیران شهری و مسئولان فرهنگی 23 آبان‌ماه در محل نمایشگاه‌های دائمی شهرداری تهران (پارک گفت و گو) گشایش یافت و تا 30 آبان برپا خواهد بود.

کد مطلب 983603

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