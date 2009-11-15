کنسرت حافظ و شهرام ناظری در نیویورک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در این برنامه که بخش نخست آن در ادامه طرح سمفونی رومی بود چند نوازنده از کشورهای مختلف به همرا حافظ ناظری قطعاتی از ساخته ها حافظ و شهرام ناظری را با آواز ناظری اجرا کردند و در بخش دوم برنامه که دومین اجرای کنسرت در قالب پروژه شاهنامه محسوب می شد قطعاتی با استفاده از اشعار فردوسی به اجرا درآمد که با استقبال گرم حاضران مواجه شد.

در این اجرا حافظ با سه تار ابداعی خود به همراه دیگر نوازندگان سازهایی چون ویولا، چلو ، دف و دمام هندی قطعات دو بخش برنامه را اجرا کردند.

شهرام ناظری با ابراز رضایت از برنامه اجرا شده در این سالن که به عنوان دومین بار در اختیار هنرمندی از شرق و اولین بار برای هنرمندی از ایران قرار گرفته است به خبرنگار مهر گفت : تا کنون تنها راوی شانکار از هند درسالن بزرگ کارنگی هال به اجرای برنامه پرداخته است واین کنسرت برای ما فرصت مغتنمی بود تا موسیقی و ادبیات کهن ایران را در این برنامه و برای عده زیادی از مخاطبان غیر ایرانی ارائه کنیم و من از این بابت بسیار خرسندم.

وی درپایان گفت تا پایان امسال دیگر برنامه ای در کشور آمریکا ندارد و هفته آینده عازم ایران می شود تا برنامه های کنسرتش را در برخی شهرهای ایران پیگیری کند.