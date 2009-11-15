دستگیری شکارچیان متخلف در زیستگاه یوز ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تلاش ماموران منطقه عباس آباد نایین در استان اصفهان این افراد که از جمله شکارچیان باسابقه و دارای پرونده تخلف در این منطقه هستند متهم هستند با ورود به زیستگاه یوز ایرانی اقدام به شکار یک راس کل کرده اند.



حسین اکبری رئیس اداره حفاظت محیط زیست نایین در این باره گفت: این افراد در حین گشت زنی ماموران محیط زیست دستگیر شدند که علاوه بر لاشه شکار یک قبضه اسلحه غیر مجاز نیز از آنها کشف و ضبط شده که با تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضایی شدند .



به گفته این مقام مسئول بر اساس ضوابط، این افراد علاوه بر محکومیت کیفری، موظف به پرداخت ضرر و زیان زیست محیطی برای شکار یک راس کل، به مبلغ 560 هزار تومان خواهند بود. یکی از افراد دستگیر شده در گذشته نیز به جرم شکار ممنوعه و حمل و کاربرد 2 قبضه اسلحه غیر مجاز سابقه دستگیری و محکومیت قضایی داشته و مستحقق اشد مجازات است.

کد مطلب 983605