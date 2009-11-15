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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۳

مشاور باید کتابشناسی قابل و مشاوری درست باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی گفت: توسعه فکری جامعه و ترویج تفکر درست نیاز به پایگاه دارد و مشاور باید کتابشناسی قابل و مشاوری درست باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد سادات فاطمی ظهر یکشنبه در جلسه تجلیل از کتابداران نمونه مشهد افزود: کتاب و کتابخوانی یکی از دروازه های مهمی است که انسان را به سمت ترقی هدایت می کند پس باید زیرساختهای لازم برای توسعه فکری جامعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی را مهیا کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، داشتن نیروی انسانی دارای تفکر دینی و اسلامی را برای کتابخانه های کشور لازم دانست و گفت: کتابدار نمونه با برخورد درست و شایسته با مخاطبان و تبلیغ معنوی درست، آنان را به سمت این پایگاه جذب می کند.

سادات فاطمی بر لزوم مطالعه کتابدارها و آشنایی آنان با کتابهای کتابخانه ها تاکید و تصریح کرد: کتابدار باید کتابشناسی قابل و مشاوری درست باشد تا بتواند با قرار دادن کتابهای مناسب در اختیار جوانان و نوجوانان آنها را در جهت مفید برای جامعه هدایت و راهنمایی کند.

وی در پایان از توجه نداشتن به کتابخانه های مدارس ابتدایی استان انتقاد کرد و افزود: فرهنگ سازی در زمینه کتاب و کتابخوانی در این مقطع تحصیلی آغاز می شود.

در دومین روز از هفته کتاب از 60 نفر از کتابداران نمونه مشهد تقدیر شد.

کد مطلب 983606

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