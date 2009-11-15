تعیین تکلیف حذف کنکور در مجلس/ امکان به تعویق انداختن قانون

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله حیدری افزود: اگر چنانچه دولتمردان پیشنهاداتی دارند که بتوان این کار را به نحو خوبی انجام داد، مجلس و به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات آماده است این پیشنهادات را بشنود و آنها را انجام دهد.

حیدری اضافه کرد: پیشنهادی که مجلس مطرح می ‌کند این است که مجموعه آموزش عالی و آموزش و پرورش قانون حذف کنکور را اجرا کنند و چنانچه در مسیر اجرا دچار مشکلاتی شدند می ‌توانند پیشنهادات اصلاحی به مجلس بیاورند و مجلس هم قطعاً کمک می ‌کند.

نماینده اردل و فارسان ادامه داد: موضع قاطع مجلس این است که دولتمردان باید به هر شکل ممکن این کار را انجام دهند.

وی افزود: یکی از نگرانی ‌های ما این است که انجام این کار مستلزم این بود که به زمان مورد نظر توجه کرده و در این زمینه برنامه ‌ریزی می ‌کردند و انجام آن را شروع می ‌کردند اما متاسفانه آن زمان از دست رفته است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: با توجه به بررسی ‌های ما در این زمینه می ‌بینیم که چون آنها بنای شان بر اجرا نبوده، تعلل و کوتاهی کرده ‌اند و اکنون ما بر سر دو راهی مانده ایم که آیا بر شروع و اجرای حذف کنکور اصرار کنیم یا خیر و این به این معنا است که چون آنها آماده نیستند لذا تحت الزام و اجبار ما شروع به کار می ‌کنند و قطعاً‌ این کار با آسیب روبرو خواهد شد و یا اینکه بحث را به این بکشانیم که چرا دولتمردان این قانون را اجرا نکردند و در نهایت افرادی که در این رابطه قصور کردند را مشخص کنیم.

وی اضافه کرد: مقرر شده بود هفته گذشته جلسه ای برای تعیین تکلیف حذف کنکور با حضور وزیر علوم و مسئولان آموزش و پرورش تشکیل شود اما به دلیل نامشخص بودن وزیر آموزش و پرورش، قرار شد پس از انتخاب وزیر آموزش و پرورش یک نشست سه ‌جانبه میان آموزش عالی، آموزش و پرورش و مجلس به تولیت کمیسیون آموزش و تحقیقات تشکیل شود تا راهی را برای برون رفت از شرایط موجود پیدا کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: در این نشست کوتاهی در زمینه حذف کنکور، شناسایی مقصر و تصمیم گیری در فرصت باقیمانده و یا بررسی امکان تمهید مقدمات اجرا بررسی های لازم صورت می گیرد.

وی افزود: اگر مشاهده شود اجرای این قانون به صلاح کشور و نظام آموزشی نیست، ممکن است مجلس درخواست کند که از ناحیه دولت لایحه ای مبنی بر تعویق در اجرای چند ساله آن آورده شود.