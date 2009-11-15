"معناشناسی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه موضوع معنا شناسی را با رویکردی میان رشته‌ای مورد بررسی قرار می‌دهد.

این نشریه با رویکردی میان رشته‌ای به مطالعه معناشناسی در حوزه زبان شناسی طبیعی می‌پردازد. این نشریه معناشناسی را در حوزه‌های فلسفه، روانشناسی و زبان شناسی مورد توجه قرار می‌دهد و آن را از مناظر این حوزه‌ها بررسی می‌نماید.

همچنین نشریه در رویکرد میان‌رشته‌ای خود، معناشناسی را در حوزه‌های منطق، هوش مصنوعی و انسان‌شناسی مورد بررسی قرار می‌دهد.

تحلیلهای معنایی رسمی از ژستها متیو استون مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی شیوه‌های کمی کردن در مقابل شیوه دوتایی مورد توجه بوده است.