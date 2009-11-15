جمعیت ببر سیبری به شدت در حال کاهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان انجمن حفاظت از حیات وحش در روسیه WCS در یک کنفرانس مطبوعاتی از کاهش 40 درصدی جمعیت ببر سیبری در 4 سال گذشته خبر داده اند.



بر اساس این گزارش دیل میکوئیل، مدیر برنامه انجمن حفاظت از حیات وحش روسیه و مسئول هماهنگی برنامه پایش ببر خزری گفت: ما به شدت نگران این مضوع هستیم. برف سنگین زمستان گذشته ممکن است ببرها را مجبور به کاهش مسافت سفر کرده باشد و در مواردی حتی مشاهده آنها را برای ما مشکل کرده باشد با این وجود ما شاهد روند کاهش جمعیت آنها در طول 4 سال اخیر بوده ایم که به نظر می رسد دلیل اصلی ان شکار بی رویه باشد.



هر چند متولیان برنامه پایش ببر خزری نسبت به وضعیت این گونه به شدت اعلام خطر کرده است اما کارشناسان حفاظت امیدوارند این اطلاعات بتواند برای بهبود وضعیت ببر آمور مورد استفاده قرار گیرد، انجمن حفاظت از حیات وحش روسیه و سایر گروههای زیست محیطی، تغییر در قوانین اجرایی، بهبود حفاظت از زیستگاه و تقویت شبکه های مناطق حفاظت شده را برای برون رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد کرده اند.



انجمن حفاظت از حیات وحش یا WCS یکی از همکاران و مشاوران پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران به شمار می رود که هر از گاهی کارشناسان آن برای بازدید از زیستگاههای یوز و همکاری علمی و پژوهشی با کارشناسان پروژه یوز به ایران سفر می کنند.

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