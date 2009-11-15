احسان حدادی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به چین اظهارداشت: من از اول تمایل زیادی نداشتم در این مسابقه شرکت کنم. به خاطر حاد شدن آسیب‎دیدگی دستم، روحیه لازم برای حضور در میدان را نداشتم. می‏ترسیدم که مبادا این آسیب‏دیدگی برایم دردسرساز شود. در نهایت تنها به این خاطر آمدم که فدراسیون اسمم را برای شرکت در این مسابقات داده بود.

وی افزود: در این مدت شرایط کلی خوبی نداشتنم طوریکه حتی نمی‎توانستم دیسک را 10 مترهم پرتاب کنم به همین دلیل در 10 روز اول فقط دو جلسه تمرین داشتم.

حدادی تصریح کرد: با تمام این اوصاف برای کسب مدال طلا به گوانگژو آمده بودم. البته با توجه به شرایطی که حریفانم داشتند و سرمای بیش از حد هوا در روز مسابقه متحمل فشار زیادی نشدم و فقط برای اول شدن تلاش کردم.

قهرمان پرتاب دیسک ایران با ابراز رضایت از عملکرد مربی‎اش تصریح کرد: مربی من پیر است و شاید بعد از این مسابقات دیگر در ایران نماند.

وی خاطرنشان کرد: تمرین می‎کنم تا سال آینده در بازی‎های آسیایی گوانگژو شرکت کنم. فعلا استراحت می‎کنم. تقریبا 20 روز دیگر عازم روسیه می‎شوم تا برای انجام دوره‎های درمانی و فیزیوتراپی مدتی را در آنجا باشم و بعد از آن از اول دی‎ماه تمرینات بدنسازی‎ام را آغاز کنم.

حدادی همچنین با تاکید براینکه دیگر در رقابت‎های لیگ دوومیدانی ایران حضور نخواهد داشت، گفت: باشگاه‎ها در ازای دستمزد ناچیزی که می‎دهند از ورزشکار توقع این را دارند که تمام مدت در اختیار آنها بوده و درهیچ مسابقه دیگری شرکت نکند به همین علت اگر باشگاهی باشد که شرایطم را بپذیرد مثلا سالی 50 میلیون تومان دستمزد بدهد، مسابقه می‎دهم وگرنه تنها در جایزه بزرگ‎ها و گلدن لیگ‏‎های اروپایی شرکت می‏کنم.