احسان حدادی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به چین اظهارداشت: من از اول تمایل زیادی نداشتم در این مسابقه شرکت کنم. به خاطر حاد شدن آسیبدیدگی دستم، روحیه لازم برای حضور در میدان را نداشتم. میترسیدم که مبادا این آسیبدیدگی برایم دردسرساز شود. در نهایت تنها به این خاطر آمدم که فدراسیون اسمم را برای شرکت در این مسابقات داده بود.
وی افزود: در این مدت شرایط کلی خوبی نداشتنم طوریکه حتی نمیتوانستم دیسک را 10 مترهم پرتاب کنم به همین دلیل در 10 روز اول فقط دو جلسه تمرین داشتم.
حدادی تصریح کرد: با تمام این اوصاف برای کسب مدال طلا به گوانگژو آمده بودم. البته با توجه به شرایطی که حریفانم داشتند و سرمای بیش از حد هوا در روز مسابقه متحمل فشار زیادی نشدم و فقط برای اول شدن تلاش کردم.
قهرمان پرتاب دیسک ایران با ابراز رضایت از عملکرد مربیاش تصریح کرد: مربی من پیر است و شاید بعد از این مسابقات دیگر در ایران نماند.
وی خاطرنشان کرد: تمرین میکنم تا سال آینده در بازیهای آسیایی گوانگژو شرکت کنم. فعلا استراحت میکنم. تقریبا 20 روز دیگر عازم روسیه میشوم تا برای انجام دورههای درمانی و فیزیوتراپی مدتی را در آنجا باشم و بعد از آن از اول دیماه تمرینات بدنسازیام را آغاز کنم.
حدادی همچنین با تاکید براینکه دیگر در رقابتهای لیگ دوومیدانی ایران حضور نخواهد داشت، گفت: باشگاهها در ازای دستمزد ناچیزی که میدهند از ورزشکار توقع این را دارند که تمام مدت در اختیار آنها بوده و درهیچ مسابقه دیگری شرکت نکند به همین علت اگر باشگاهی باشد که شرایطم را بپذیرد مثلا سالی 50 میلیون تومان دستمزد بدهد، مسابقه میدهم وگرنه تنها در جایزه بزرگها و گلدن لیگهای اروپایی شرکت میکنم.
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