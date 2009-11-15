به گزارش خبرگزاری مهر، 36 اثر از آثار تذهیب، ‌گل و مرغ و مینیاتور هنرمندان استان فارس از امروز 24 آبان‌ماه در نگارخانه هنر ایران افتتاح و این نمایشگاه تا روز 10 آذرماه ادامه دارد.

در این نمایشگاه آثار تذهیب، گل و مرغ و مینیاتور از هنرمندانی چون مهتا روستا،‌ مهناز قاسمی، ‌مسلم سنجانی، قاسم احسنت، علیرضا پیشاهنگ، زهرا یوسفی، ‌سارا شیفته، فروزان رابطیان و محسن گل‌بن به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه از امروز در نگارخانه هنر ایران واقع در چهارراه کالج، ‌بلوار استاد شهریار،‌ ضلع غربی تالار وحدت، خیابان خارک شماره 19 افتتاح می‌شود.

علاقمندان هر روز از ساعت 10 تا 18 به جز ایام تعطیل به این نگارخانه مراجعه کنند.