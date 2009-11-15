صدور خدمات اکتشاف نفت ایران به 4 قاره دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اعظمی در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته برای صدور خدمات اکتشافی صنعت نفت به بازارهای بین المللی، گفت: هم اکنون فعالیتهای لرزه نگاری برون مرزی با شرکتهای پتروناس مالزی، لوک اویل روسیه، زیروماکس سوئیس، سانتوز استرالیا، OMV اتریش و استات اویل نروژ در حال انجام است.

به گفته وی از سوی دیگر در شرایط فعلی فعالیتهای اکتشافی و لرزه نگاری شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران در کشورهای ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان در حال انجام بوده که در خصوص توسعه فعالیتهای برون مرزی رایزنی هایی برای اخذ پروژه های فنی و اکتشافی در ترکمنستان، عمان، سوریه، لیبی در حال انجام است.

توسعه ناوگان دکلهای حفاری اکتشافی نفت

مدیر بازاریابی و ارتباطات بین الملل شرکت عملیات اکتشاف نفت در ادامه از ورود 6 دستگاه دکل جدید اکتشافی به ناوگان حفاری صنعت نفت ایران خبر داد و تصریح کرد: برای اولین بار شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران 12 نوع از سرویسهای جانبی حفاری را ارائه می کند.

اعظمی با بیان اینکه با تجهیز ناوگان فنی شرکت عملیات اکتشاف نفت به دستگاههای حفاری و خدمات جانبی، این مجموعه به جمع پیمانکاران حفاری و خدمات جانبی خاورمیانه وارد شده است، تبیین کرد : در حال حاضر شرکت عملیات اکتشاف نفت 6 دستگاه حفاری با توان 2هزار اسب بخار را در اختیار دارد.

به گفته وی از 6 دکل در اختیار شرکت عملیات اکتشافی تاکنون 2 دکل به شرکت حفاری شمال تحت کارفرمایی شرکت نفت فلات قاره، یک دکل نیز تحت کارفرمایی شرکت نفت و گاز اروندان در میدان دارخوین مشغول به کار است و دکل چهارم نیز ظرف چند روز آینده در میدان اروند استان خوزستان شروع به کار می کند.

تجهیز صنعت نفت ایران به کشتی اکتشافی

به گزارش مهر، این مقام مسئول به مزیتهای دکلهای تحت اختیار این شرکت اشاره کرده و افزود: در اختیار داشتن 3 عدد پمپ گل مجزا که زمان حفاری را کوتاه می کند، TOP DRIVE مجهز به سیستم VFD، سیستمهای Solid Control مجزا، سیستمهای Waste Management و SCR Room از جمله مزیتهای اصلی این دکلها به شمار می رود.

وی یکی از نکات برجسته این شرکت در حوزه اکتشاف را خرید سیستم های های EMP (الکترو مغناطیس پالس ) عنوان کرد و یادآور شد: این سیستمها که برای تزریق انرژی به زمین در محیطهایی که امکان انفجار وجود ندارد (محیط های شهری ) به کار می رود پس از روسیه دراختیار این شرکت قرار دارد که در جهان بی نظیر است.

اعظمی همچنین از پیشرفتهای دیگر این شرکت در تجهیز ناوگان حوزه اکتشافی خود به سیستمهای Recording (ثبت اطلاعات ) از فرانسه و کانادا، خرید ویبراتورهای Nomad 65، خرید یک کشتی لرزه نگاری 6 استریمر منطبق با آخرین تکنولوژی روز و تجهیز این حوزه به یک کشتی نقشه برداری دریایی و مطالعات لرزه نگاری دریایی عمق کم با دقت بالا اشاره کرد.

وی همچنین از انجام مذاکرات خرید 2 دکل دریایی جک آپ خبر داد و گفت: مذاکرات در این زمینه با طرف خارجی نهایی شده که ظرف چند ماه آینده این دکلها در اختیار این شرکت قرار می گیرد.