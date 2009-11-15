شمشیرباز ایران به عنوان ششم دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در چارجوب رقابت‏های شمشیربازی در اسلحه اپه، محمد رضایی ملی پوش مقابل حریفانی از چین، هنگ‎کنگ و قزاقستان به برتری دست یافت و در جمع 8 نفر برتر آسیا قرار گرفت. البته این شمشیرباز کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات مقابل نماینده‏ای از کره جنوبی با نتیجه 13 بر 15 متحمل شکست شد و به عنوان ششم دست یافت.

علی یعقوبیان دیگر ملی‎پوش کشورمان پس از راهیابی به جمع 16 نفر برتر با قبول شکست مقابل حریفی از کره جنوبی از دور مسابقات حذف شد. همچنین سید صادق عابدی و حامد صداقتی در جدول 32 نفره پس از شکست مقابل حریفان خود از صعود به مرحله بالاتر باز ماندند.

در این اسلحه نمایندگان کره‏جنوبی به مقام‏های قهرمانی و نایب قهرمانی دست یافتند و دیگر شمشیرباز کره‎ای به همراه نماینده‎ای از چین به مقام سوم مشترک دست یافتند.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در اسلحه اپه با حضور 71 ورزشکار برگزار شد.

در ادامه این رقابتهای شمشیربازیی قهرمانی آسیا امروز(یکشنبه) ملی‏پوشان کشورمان در اسلحه فلوره مردان و اپه بانوان به میدان می‎‌روند.