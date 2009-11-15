شمشیرباز ایران به عنوان ششم دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در چارجوب رقابتهای شمشیربازی در اسلحه اپه، محمد رضایی ملی پوش مقابل حریفانی از چین، هنگکنگ و قزاقستان به برتری دست یافت و در جمع 8 نفر برتر آسیا قرار گرفت. البته این شمشیرباز کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات مقابل نمایندهای از کره جنوبی با نتیجه 13 بر 15 متحمل شکست شد و به عنوان ششم دست یافت.
علی یعقوبیان دیگر ملیپوش کشورمان پس از راهیابی به جمع 16 نفر برتر با قبول شکست مقابل حریفی از کره جنوبی از دور مسابقات حذف شد. همچنین سید صادق عابدی و حامد صداقتی در جدول 32 نفره پس از شکست مقابل حریفان خود از صعود به مرحله بالاتر باز ماندند.
در این اسلحه نمایندگان کرهجنوبی به مقامهای قهرمانی و نایب قهرمانی دست یافتند و دیگر شمشیرباز کرهای به همراه نمایندهای از چین به مقام سوم مشترک دست یافتند.
مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در اسلحه اپه با حضور 71 ورزشکار برگزار شد.
در ادامه این رقابتهای شمشیربازیی قهرمانی آسیا امروز(یکشنبه) ملیپوشان کشورمان در اسلحه فلوره مردان و اپه بانوان به میدان میروند.
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