استان زنجان توانمندی ویژه ای در بخش حمل و نقل ریلی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در بازدید از راه آهن شمالغرب افزود: راه آهن جمهوری اسلامی ایران به جهت نقش و حضور در روند اداره اقتصادی کشور بعنوان یکی از زیرساختهای مهم توسعه محسوب می شود و دارای پیشینه ای بسیار طولانی و ماندگار در ارائه خدمات است.

وی ادامه داد: استقبال و اعتماد مردم به قطار بعنوان وسیله جابجایی مسافر و بار موجب شده است تا توسعه راه آهن در برنامه های مهم دولت قرار گیرد.

رئوفی نژاد افزود: خدمات راه آهن را به جهت امنیت و اطمینان در سفر و حمل بار، صرفه اقتصادی و نیز بسیاری از مسائل اجتماعی و اخلاقی، عجین با فرهنگ مردم ایران دانست.

استاندار زنجان، همچنین زنجان را به جهت موقعیت جغرافیایی و مجاورت با هشت استان کشور، محور و معبر اصلی شمالغرب کشور عنوان کرد و یادآور شد: دو خطه کردن راه آهن مسیر تهران - میانه و مطالعه توسعه ایستگاه راه آهن شهرستان خرمدره بعنوان مصوبات سفر دور دوم ریاست جمهوری است.

همچنین در ادامه مدیر کل راه آهن شمالغرب با اشاره به اقدامات و خدمات قابل ارائه به مردم در راه آهن شمالغرب گفت: بهسازی و توسعه ریلی، ارائه تسهیلات حمل و نقل مسافر و بار از جمله این اقدامات است.

حسن ماسوری افزود:‌ راه آهن شمالغرب پس از مسیر تهران - مشهد پرتردد ترین مسیر ریلی در کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد:‌ راه آهن شمالغرب با مرکزیت زنجان از سه استان قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی عبور می کند و در شهر مراغه وارد حوزه ی اداره کل آذربایجان شرقی می شود.

ماسوری افزود:‌ مطالعه طرح دو خطه کردن محور میانه - تهران به اتمام رسیده است و با تخصیص اعتبار لازم عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر دو هزار نفر پرسنل به طور مستقیم و غیرمستقیم در بخشهای مختلف اداره کل راه آهن شمالغرب فعالیت می کنند، نبود پل هوایی جهت تردد مسافران و ریختن فاضلاب شهری در محدوده ی راه آهن را از جمله مشکلات موجود عنوان کرد.