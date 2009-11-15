حرف اول تولیدات فرهنگی در کشور را‌ اصحاب رسانه می زنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی معبودی در نشست "بسیج و رسانه" با اشاره به برخی تلاش های استعماری برای تضعیف جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزود: بسیج، سرمایه ملی است و به راحتی نمی توان اخبار آن را به حاشیه راند، چراکه این امر جفا در حق این نیروی مقتدر مردمی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی به دنبال ایجاد تفرقه و تضعیف همدلی مردم ایران هستند و رسانه ها باید در این خصوص تلاش کنند تا اتحاد و انسجام مردم تضعیف نشود.

وی با بیان اینکه رسانه ها به عنوان افسران جنگ نرم نقش مهم و بسزایی در ایجاد همگرایی و انسجام ملی دارند، ادامه داد: رسانه ها در ایجاد همدلی و انسجام در جامعه نقش تاثیرگذار و مهمی دارند.

حجت الاسلام معبودی با بیان اینکه امروزه اغلب رسانه های بزرگ دنیا به ویژه رسانه های غرب با محوریت پوچ گرایی و تهی کردن انسانیت تلاش و حرکت می کنند، تاکید کرد: رسانه های غربی برای رسیدن به اهداف استعماری خود هر روز یک جنجال ایجاد می کنند و به دنبال تامین منافع زورمداری خود هستند.

وی تاکید کرد: احترام به کرامت انسانی و ارزشهای الهی، ترسیم آینده روشن و امیدوار کننده، حق مداری، دوری از فسادگری، اجتناب از افراط و تفریط از ویژگی های یک رسانه با محوریت الهی و انسانی محسوب می شود.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) با اشاره به اینکه رسانه های غربی با به بند کشیدن ارزشهای انسانی سعی در خوب جلوه دادن این ارزشها دارند، یادآور شد: تنها تفکری که توانسته در مقابل این توطئه ها بایستد، تفکر بسیجی است.

سرهنگ اسماعیلی ادامه داد: اگر بتوانیم فرهنگ و تفکر بسیجی را در جامعه نهادینه سازیم بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد.