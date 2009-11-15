تاکید مراجع بر اتخاذ شیوه اعتدالی/ ضرورت ارتباط احزاب با مراجع

کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: دیدار با آیات عظام بستگی به ضرورتها دارد و اگر ضرورت یابد ممکن است این ملاقاتها همچنان ادامه یابد.

وی با بیان اینکه در این نشست مسائل سیاسی روز کشور مورد بررسی قرار گرفت، افزود: سایر تشکل های سیاسی هم باید ارتباط خود را با مرجعیت حفظ کنند.

سجادی ادامه داد: هر یک از آیات عظام به فراخور وقت و زمان ، مطالب خوبی را مطرح و بر اتخاذ شیوه اعتدالی از سوی همه گروه ها تاکید کردند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین گفت: آیت الله سبحانی در خصوص واردات بی رویه به خصوص از کشور چین گلایه داشتند، لذا قرار شد این مطالب به مسئولان ذیربط منتقل شود.

وی تصریح کرد: آیت الله نوری همدانی نیز در خصوص کمک به حل معظلات سیاسی کشور تاکید داشتند.

سجادی خاطرنشان کرد: عسگراولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین گزارشی در خصوص ملاقاتها و مذاکرات خود با برخی از کاندیداها که در انتخابات اخیر به موفقیت دست نیافته اند و نیز دیدارهای صورت گرفته با آیت الله مهدوی کنی را به مراجع و آیات عظام ارائه کرد.