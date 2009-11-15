ظرفیت انتقال بنزین سوپر کشور افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران، سید جعفرعلیزاده در تشریح جزئیات طرح افزایش ظرفیت انتقال بنزین سوپر در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران، گفت: با تغییرات اعمال شده در سیستم لوله کشی مراکز انتقال نفت ظرفیت انتقال بنزین سوپر افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در این رابطه هم اکنون امکان انتقال بنزین سوپر از طریق خطوط 14 اینچ ری- تبریز، 16 اینچ ری – ساری، 18 اینچ ری – قزوین و 22 اینچ ری – شاهرود به استانهای شمال، شمالغرب و شمالشرق فراهم شده است، تصریح کرد: هم اکنون با اجرای این طرح امکان انتقال بنزین سوپر به استانهای آذربایجان شرقی ، زنجان، مازندران، گیلان، سمنان و خراسان رضوی فراهم شده است.

معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران از افزایش ظرفیت انتقال بنزین سوپر با اجرای این طرح خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر امکان انتقال 9 میلیون لیتر از طریق خط لوله ری – تبریز، 7 میلیون لیتر از خط ری – ساری، 15میلیون لیتر از خط ری – قزوین و 15میلیون لیتر از خط ری – شاهرود بنزین سوپر در روز فراهم شده است.

علیزاده با اشاره به این موضوع که با اجرای این طرح در مجموع از تردد بیش از 500 دستگاه نفتکش جاده پیما در روز جلوگیری خواهد شد، بیان کرد: این پروژه ظرف مدت دو ماه توسط کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران انجام شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه اجرای این طرح بنا بر درخواست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و با توجه به افزایش مصرف بنزین سوپر در استانهای شمالی کشور انجام گرفته است، گفت: هم اکنون بنزین سوپر مورد نیاز پس از تحویل از خط لوله 18 اینچ اصفهان- ری از طریق منطقه تهران به استانهای شمالی منتقل می شود.

