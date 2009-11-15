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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۰۵

هفت هزار نفر "هاملت با سالاد فصل" را تماشا کردند

هفت هزار نفر "هاملت با سالاد فصل" را تماشا کردند

نمایش "هاملت با سالاد فصل" نوشته اکبر رادی و کارگردانی هادی مرزبان با هفت هزار تماشاگر به اجراهای خود در تماشاخانه سنگلج پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "هاملت با سالاد فصل" با 37 اجرا میزبان هفت هزار و 560 تماشاگر و علاقمند تئاتر بود. در آخرین اجرای این نمایش از هادی مرزبان کارگردان و گروه نمایش تقدیر به عمل آمد. در این نمایش بهروز بقایی، فردوس کاویانی، رضا فیاضی، ایوب آقاخانی، بهاره رهنما و فرزانه کابلی به ایفای نقش پرداختند.

"هاملت با سالاد فصل" داستان تقابل اجتماعی چند انسان در دنیای معاصر را به تصویر می‌کشید. از این پس نمایش "بیژن و منیژه" داود فتحعلی‌بیگی از ساعت 18:30 در تماشاخانه سنگلج به صحنه می‌رود.
کد مطلب 983642

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