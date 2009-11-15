تماشاگران با خودشان انرژی مثبت آوردند/ برای موفقیت در آینده باید ریسک کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی پس از برتری یک بر صفر تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل اردن با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: ازصمیم قلبم از همه هوادارانی که امروز به ورزشگاه آزادی آمدند تشکر می کنم. آنها با حضور خود در ورزشگاه آزادی فضایی مثبت، پرانرژی و ایرانی را ایجاد کردند و به بازیکنان انگیزه دادند. هواداران امروز یار دوازدهم تیم ملی بودند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه این تیم باید بازی به بازی بهتر شود افزود: ما در هر بازی سعی می کنیم قدم های کوچک برداشته و در مسیر پیشرفت حرکت کنیم.

وی با ابراز نارضایتی از عملکرد تیمش در نیمه اول دیدار مقابل اردن گفت: متاسفانه در این نیمه تیم ایران انرژی و سرعت لازم را نداشت. بازی بسته و کند تیم اردن باعث شده بود سرعت تیم ما نیز پایین بیاید.

قطبی در خصوص بازی تیم ایران در نیمه دوم دیدار مقابل اردن گفت: تیم ما در نیمه دوم پرانرژی بازی کرد اما تیم هنوز با آن بازی که مد نظر ماست نرسیده است. ما در نیمه دوم فوتبالی ترکیبی را به نمایش گذاشتیم و صاحب موقعیت های زیادی شدیم. دراین نیمه نکونام به خوبی تیم را رهبری کرد و گلی را به ثمر رساند که به آن نیاز مبرم داشتیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان جوان تیم ملی گفت: من از بازیکنان جوان تیمم راضی هستم و تا زمانی که بتوانم به آنها فرصت می دهم و از حضورشان استفاده می کنم.

وی همچنین به هواداران و علاقمندان تیم ملی کسب دو پیروزی مقابل ایسلند و اردن را تبریک گفت و افزود: سعی می کنیم به این دو پیروزی اضافه کنیم و بازی به بازی بهتری شویم.

قطبی در خصوص دلایل استفاده از کریم انصاری فرد و نیمکت نشینی بازیکنانی چون آرش برهانی گفت: من می دانستم اردن بسته بازی می کند به همین خاطر باید در خط حمله از بازیکنی استفاده می کردم که توان حفظ توپ بالایی داشته باشد.انصاری فرد بازیکنی با این قابلیت ضمن اینکه در تمرینات و دیدار دوستانه مقابل ایسلند نشان داد بازیکنی با پتانسیلی بین المللی است و فقط باید به او فرصت بدهیم تا در آینده به مراتب بهتر از این شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان از ناکامی تیم ملی فوتبال بحرین از صعود به جام جهانی ابراز ناراحتی کرد و گفت: من می دانم شما از ناکامی بحرین خوشحال هستید اما زمانی که تیمی چون بحرین چنین عملکردی را از خود به نمایش می گذارد و تا آستانه صعود به جام جهانی پیش می رود به خوبی مشخص است کار ما در منطقه غرب آسیا با حضور این تیم ها بسیار دشوار است. برای رقابت با این تیم ها باید بیشتر کار کنیم و حرفه ای تر عمل کنیم.

وی افزود: متاسفانه بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در شرایط سخت قدرت تصمیم گیری خود را از دست می دهند و تمرکزشان از بین می رود. ما باید تلاش کنیم تا نگاه آنها عوض شود و به فوتبال حرفه ای تر نگاه کنند. اگر این اتفاق بیفتد موفقیت ایران قطعی خواهد بود.

قطبی همچنین خاطرنشان کرد: ما در لحظه زندگی می کنیم اما نگاهمان به آینده است و به فوتبال و تیم ملی نگاهی طولانی داریم. ما برای موفقیت در آینده باید ریسک کنیم. به همین خاطر از بازیکنان جوان در ترکیب تیم ملی بهره می بریم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان حضور دو بازیکن 19 ساله در ترکیب تیم ملی را عاملی در جهت ایجاد رقابت در این تیم عنوان کرد و در خصوص دلایل استفاده همزمان از پژمان نوری، آندرانیک تیموریان و جواد نکونام در ترکیب تیم ملی گفت: ما باید ابتکار عمل را در میانه میدان در دست می گرفتم. برای این کار نیاز بود از نفراتی در خط میانی استفاده کنیم که توپ گیر باشند و بتوانند در وسط زمین وظیفه توپ پخش کردن را بر عهده گیرند و علاوه بر این از قدرت شوت زنی هم برخوردار باشند. نوری، نکونام و تیموریان این قابلیت ها را داشتند به همین خاطر از وجود آنها در ترکیب اصلی استفاده کردیم اما زمانی متوجه شدیم در زمان حمله نمی توانم به خوبی نقش هایی را که برعهده آنها گذاشته بودیم را اجرا کنند تصمیم به تعویض نوری گرفتیم.

قطبی فوتبال ایران را فوتبالی مبتنی بر احساس خواند و گفت: بازی فوتبال در ایران احساسی دنبال می شود و بازیکنان با یک پاس اشتباه یا درست و یک گل احساسی می شوند و همه چیزشان تغییر می کند. ما باید این روحیه را عوض کنیم و به بازیکنان بیاموزیم که در زمین تفکرات خود را مدیریت کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان افزود: زمانی که شرایط تیم ایران و اردن را بررسی می کنید پیش خود می گویید باید تیم ایران به تیم اردن بیش از 3 گل بزند. هواداران فوتبال با این تفکر از تیم ما انتظار دارند اما آنها باید بدانند فوتبال عوض شده. تیم هایی مانند اردن مقابل حریفان مطرح بسته بازی می کنند و انرژی می گذارند. از سویی دیگر بازیکنان تیم ایران هم مقابل اردن آن طور که باید انرژی صرف نمی کنند و به همین خاطر گاهی اوقات این مسابقات گره می خورد.

وی افزود: علاقه مندان به فوتبال باید درک کنند اختلافات در فوتبال کم شده است و فوتبال در بیشتر تیمها تغییر کرده و بهتر و بهتر می شود. در این شرایط ما باید رقابت ایجاد کنیم تا بازیکنان تیم ملی بهتر و بهتر شوند. زمانی که بازیکن احساس کند سایه ای دنبال او است انرژی بیشتری می گذارد و بهتر بازی می کند.

قطبی در خاتمه تصریح کرد: هواداران تیم ملی با صبور باشند. آنها باید در روزهای پیروزی تیم ملی را تشویق کنند و در روزهای شکست از تیم ملی حمایت کنند تا این تیم از ناکامی های درس بگیرد. ما خودمان را برای دیدارهای مهم آینده آماده می کنیم تا تیم ملی به اهدافی که مد نظرش است دست یابد.