هفدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ترکیه با حضور ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، محمد مهدی نهاوندی ظهر یکشنبه با اشاره به جزئیات حضور جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه افزود: پاویون جمهوری اسلامی ایران با حضور شرکت های فعال صنایع غذایی، صادرکنندگان نمونه و برتر ادوار مختلف مرتبط با این صنایع در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ترکیه ( CIDA 2009 ) که از تاریخ 11 لغایت 14 آذرماه سال جاری در شهر استانبول برگزار می شود، حضوری فعال خواهند داشت.

وی به وسعت دوره گذشته این نمایشگاه اشاره و خاطرنشان کرد: فضای نمایشگاهی دوره شانزدهم 60 هزار متر مربع و با مشارکت 360 شرکت از 11 کشور برگزار شد و که در مدت چهار روز برگزاری این نمایشگاه 40 هزار نفر از 38 کشور دنیا از آن دیدن کردند.

سرپرست دفتر امور ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: این دوره از نمایشگاه همزمان با بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی بسته بندی مواد غذایی IPACK و نمایشگاه غذای حلال برگزار خواهد شد.

نهاوندی در ادامه با اشاره به اینکه هماهنگی برگزاری این نمایشگاه در جمهوری اسلامی ایران با انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران انجام خواهد شد افزود: در راستای سیاست های انجمن صنفی صنایع غذایی ایران در خصوص ارتقا سطح بازاریابی شرکت ها و حضور موثر صنعت غذای ایران در عرصه تجارت جهانی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران تسهیلات ویژه ای برای شرکت های فعال صنایع غذایی در این نمایشگاه فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخشی از هزینه های مشارکت کنندگان نمایشگاهی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت می شود افزود: شرکت هایی که علاقمند به شرکت در این نمایشگاه هستند می توانند برای حضور در این نمایشگاه بادبیر خانه کانون و با شماره های 8-88755747 ارتباط برقرار کنند.