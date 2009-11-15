محمد صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعزامی مهر به چین تصریح کرد: میزان آمادگی بدنم خیلی بهتر از این بود. اما به خاطر سرمای شدید گوانگژو حتی به رکورد 66 متر که پیش‏بینی کرده بودم هم نرسیدم تا حداقل به مدال نقره برسم. درجریان مسابقه هم از همان ابتدا از بالای 60 متر شروع کردم تا مدال نقره‎ام قطعی شود اما آخرین پرتابم به حدی خوب شد تا برای اولین‎بار دو نفر در مسابقات قهرمانی آسیا در ماده پرتاب دیسک بالای 64 متر رکورد بزنند.

دارنده مدال طلای مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و نقره قهرمانی جهان ادامه داد: حریفانم خوب بودند و به نظرم هیچ وقت این قدر آماده راهی مسابقات قهرمانی آسیا نشده بودند. طوریکه رکوردها از نفر سوم به بعد فاصله کمی با یکدیگر داشتند. در مجموع فکر می‎کنم مسابقات پرتاب دیسک این دیدارها از بازی‎های آسیایی قطر هم بهتر بود.

وی با بیان اینکه کمی مشکل تکنیکی داشتم تصریح کرد: من حداقل دو تا 3 متر دیگر برای بالا انداختن دیسک جا داشتم اما کمی مشکل تکنیکی داشتم و قطعا اگر این مشکل نبود می‏توانستم مدال طلا بگیرم.

نایب قهرمان پرتاب دیسک آسیا با بیان اینکه هدفش کسب مدال در المپیک است، گفت: با تمرین بهتر تلاش می‎کنم تا سال دیگر طلای آسیا را در گوانگژو بگیرم. بعد از این مسابقات هم چند هفته‎ای استراحت می‏کنم و بعد برای بازی‎های آسیایی 2010 گوانگژو تمرین می‏کنم.

صمیمی بیان کرد: تنها با عباس برادرم به عنوان مربی کار می‎کنم و امیدوارم فدراسیون برای راضی کردن مربی‏ام اقدامی انجام دهد. درغیر اینصورت یک مربی درجه یک اروپایی را از کشورهای مطرح می‎خواهم وگرنه با برنامه عباس تمرین می‎‌کنم.