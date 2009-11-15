محمد صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعزامی مهر به چین تصریح کرد: میزان آمادگی بدنم خیلی بهتر از این بود. اما به خاطر سرمای شدید گوانگژو حتی به رکورد 66 متر که پیشبینی کرده بودم هم نرسیدم تا حداقل به مدال نقره برسم. درجریان مسابقه هم از همان ابتدا از بالای 60 متر شروع کردم تا مدال نقرهام قطعی شود اما آخرین پرتابم به حدی خوب شد تا برای اولینبار دو نفر در مسابقات قهرمانی آسیا در ماده پرتاب دیسک بالای 64 متر رکورد بزنند.
دارنده مدال طلای مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و نقره قهرمانی جهان ادامه داد: حریفانم خوب بودند و به نظرم هیچ وقت این قدر آماده راهی مسابقات قهرمانی آسیا نشده بودند. طوریکه رکوردها از نفر سوم به بعد فاصله کمی با یکدیگر داشتند. در مجموع فکر میکنم مسابقات پرتاب دیسک این دیدارها از بازیهای آسیایی قطر هم بهتر بود.
وی با بیان اینکه کمی مشکل تکنیکی داشتم تصریح کرد: من حداقل دو تا 3 متر دیگر برای بالا انداختن دیسک جا داشتم اما کمی مشکل تکنیکی داشتم و قطعا اگر این مشکل نبود میتوانستم مدال طلا بگیرم.
نایب قهرمان پرتاب دیسک آسیا با بیان اینکه هدفش کسب مدال در المپیک است، گفت: با تمرین بهتر تلاش میکنم تا سال دیگر طلای آسیا را در گوانگژو بگیرم. بعد از این مسابقات هم چند هفتهای استراحت میکنم و بعد برای بازیهای آسیایی 2010 گوانگژو تمرین میکنم.
صمیمی بیان کرد: تنها با عباس برادرم به عنوان مربی کار میکنم و امیدوارم فدراسیون برای راضی کردن مربیام اقدامی انجام دهد. درغیر اینصورت یک مربی درجه یک اروپایی را از کشورهای مطرح میخواهم وگرنه با برنامه عباس تمرین میکنم.
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