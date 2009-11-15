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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۲۲

در کشور؛

10 هزار مربی زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای فعالیت می کنند

10 هزار مربی زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای فعالیت می کنند

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون وزیر کار و اجتماعی از فعالیت 10 هزار مربی در کشور زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای خبر داد.

مرتضی شریف النسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ارتقای تواناییهای این مربیان نقش بسیار مهمی در افزایش کمی و ارتقای کیفی مهارتهای شغلی در جامعه دارد و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: مرکز تربیت مربی قلب تپنده سازمان آموزش فنی و حرفه ای است و تلاشهای آن می تواند بسیاری از مشکلات اشتغال را از سر راه بردارد.

این مسئول بیان کرد: رسالت این مرکز مهارت آموزی به جوانان تحصیل کرده ای است که به سازمان مراجعه می کنند و متقاضی آموزش دیدند هستند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای عنوان کرد: همچنین این مرکز رسالت دارد که فناوریهای روز را به مربیان منتقل کند و آنها را برای انجام رسالتهایی که بر دوش دارند، آماده کند.

شریف النسبی اظهار داشت: آموزش و ارتقای مهارت مربیان بازآموز سراسر کشور، آموزش مربیان تازه استخدام، آموزش سرباز مربیان و اجرای دوره های بین المللی از فعالیتهای مراکز تربیت مربی است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری همایشهای تخصصی و المپیادهای ملی مهارت از دیگر فعالیتها و وظایف در این زمینه است.

کیفیت مهارت آموزی در کارگاه های فنی و حرفه ای ارتقا می یابد

شریف النسبی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: کیفیت مهارت آموزی در کارگاه های فنی و حرفه ای ارتقا می یابد و پیش بینی می شود این امر در بهبود وضعیت کسب مهارتهای شغلی در کشور تاثیر فراوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: در این راستا مدیریت کارگاه ها به مربیان بخش خصوصی واگذار می شود و در قبال قبولی شاگردان به مربیان پول پرداخت می شود.

این مسئول عنوان کرد: سازمان فنی و حرفه ای تنها سازمانی در کشور است که برای واگذاری تصدیها و وظایف خود به بخش خصوصی اقداماتی را به عمل آورده و از سال گذشته مدیریت برخی بخشهای فنی و حرفه ای به بخش خصوصی واگذار شده است.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور خاطرنشان کرد: حدود 10 هزار مربی در سراسر کشور زیر نظر ما فعالیت می کنند که مدرک تحصیلی اکثر آنها لیسانس و بالاتر از لیسانس است.

شریف النسبی اضافه کرد: بسیاری از جوانان ما مهارتهای فنی و حرفه ای لازم را برای کار و اشتغال ندارند که حاصل این امر افزایش بیکاری است ضمن اینکه آنهایی نیز که کار می کنند، شغل پایداری ندارند و گاهی نیز بازدهی کارشان پایین است.

وی افزود: این امر باعث می شود اتلاف وقت و سرمایه به طرز فوق العاده ای در کشور صورت گیرد.

دانشگاهها وظیفه مهمی در کمک به کاهش مشکل اشتغال دارند

این مسئول در بخش آخر سخنان خود نیز بیان کرد: اگر دانشگاهها به موازات ارائه آموزشهای تئوری، بخشی از وظیفه ایجاد مهارتهای شغلی را نیز انجام دهند، بسیاری از مشکلات اشتغال در کشور کاهش می یابد و افراد جویای کار و نیز شاغلان آمادگی بیشتری برای بر عهده گرفتن شغلهای مختلف خواهند داشت.

وی اظهار داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی در ابتدای تاسیس در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشی "اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی"، "صندوق کارآموزی" و "کانون کارآموزی"  با نام "سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی" تشکیل شد و در سال 1360 به "سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای کشور" تغییر نام یافت.

این مسئول یادآور شد: این سازمان که وظیفه آموزش و تربیت نیروهای متخصص و ماهر را بر عهده دارد، به منظور تامین و تربیت مربیان متعهد و مجرب، اقدام به راه‌اندازی مرکز تربیت مربی کرد که در مدت زمان فعالیت این مرکز در کشور نتایج درخشانی به همراه آمده است.

کد مطلب 983652

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