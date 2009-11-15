محمود شاهرخی درگذشت

به گزارش خبرنگارمهر، وی در روز جمعه دچار یک سکته خفیف قلبی شد و تنفسش به وضعیت آنرمال رفت اما با استفاده از دستگاه احیاء تنفسی شد و به وضعیت عادی بازگشت.

با این حال همانگونه که ساری‌زاده پرستار زنده‌یاد شاهرخی به مهر گفته بود احتمال وخامت حال این شاعر با توجه به کهولت سن وجود داشت که نهایتاً امروز به درگذشت وی انجامید.

شاهرخی در هنگام مرگ 82 سال داشت.

وی از مشهورترین چهره‌های شعر آیینی، انقلابی و دفاع مقدسی محسوب می‌شود و دهها مجموعه شعر در موضوعات انقلاب، امام (ره)، دفاع مقدس و ائمه معصومین (ع) از این شاعر منتشر شده است.

بخشی از آثار تالیفی و ترجمه‌ای شاهرخی عبارتند از: در غبار کاروان، داغ شقایق‏ها، تجلی عشق، درسی را که از قرآن آموخته‌ام، در غبار کاروان، نسیم وصل، امام علی (ع) روح بی‌نهایت، شمیمی از گلزار معرفت، امام حسین (ع) تجلی جلال و جمال، بر آستان جانان، کیمیای احسان و ترجیعات توحیدی و گلبانگ عاشقانه.



خبرگزاری مهر درگذشت این شاعر آئینی را به خانواده فرهنگ و ادب کشور تسلیت عرض کرده و برای خانواده ایشان صبر مسئلت می کند.

