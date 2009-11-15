مجلس بر نظر خود در هدفمند کردن یارانه ها باقی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس بعد از افتتاح نمایشگاه بنیاد مسکن در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران حضور یافت و در پاسخ به خبرنگار مهر که نظر او را در رابطه با تحویل S300 از سوی روسیه به ایران جویا شد، تصریح کرد: من در جریان این موضوع نیستم و مسئولان وزارت دفاع می بایست در این رابطه اظهار نظر کنند اما تا جایی که من اطلاع دارم قرار بود S300 به ایران تحویل داده شود.

یکی از خبرنگاران نظر لاریجانی را در رابطه با تصویب هدفمند کردن یارانه ها در مجلس سئوال کرد که وی در پاسخ تصریح کرد: اجازه دهید این لایحه در مجلس به تصویب برسد و در جریان تصویب نهایی آن نکاتی مطرح خواهد شد و هدفمند کردن یارانه ها لایحه ای نیست که نقطه ای به آن نگاه شود بلکه فراز و فرودهایی دارد و ممکن است در اجرا نیاز به تقنین داشته باشد.

وی با این وجود توصیه کرد که با توجه به اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس با دقت نظر و در طول مدت بررسی شده این دقت نظر و طول مدت در اجرا نیز مد نظر قرار گیرد.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ممکن است مجلس در مورد ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها به نظر دولت برگردد، خاطر نشان کرد: یکی از راه ها این است که شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه ها را رد کند و بعد در مجلس این لایحه اصلاح شود اما الان از نظر فرمت آیین نامه ای کار دیگری مجلس نمی تواند انجام دهد مگر اینکه کار غیر متعارفی انجام شود که از نظر آیین نامه ای امکانپذیر نیست چون نمایندگان برای پایبندی به آیین نامه داخلی مجلس سوگند خورده اند.

نماینده قم با بیان اینکه بحث بین دولت و مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه ها محتوایی است نه سوری، بیان داشت: از اختیارات رهبری رفع اختلاف و تنظیم روابط قواست و در مورد هدفمند کردن یارانه ها نیز یک اختلاف نظر بین دولت و مجلس بوجود آمده و به نظر ما در این موضوع بن بستی وجود ندارد و رهبری می تواند نظر حاکمیتی خود را در این رابطه اعلام کند.

لاریجانی تاکید کرد: مجلس بر نظر خود از نظر مغایرت صندوق هدفمند کردن یارانه ها با قانون اساسی باقی است و این را غلط می داند.

یکی دیگر از خبرنگاران تغییر و تحولات شورای فرهنگستان هنر را از لاریجانی سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیماتی گرفته شده که من در جریان نیستم و از طریق رسانه ها مطلع شدم اما مختصات فرهنگستانها باید به نحوی باشد که خودشان اعضایشان را انتخاب کنند هر چند سازوکار خاص خود را دارد.

رئیس قوه مقننه در عین حال گفت: اینکه فرهنگستان هنر دولتی یا غیر دولتی است به دلیل اینکه بخشی از منابع فرهنگستان ها از طریق دولت تامین می شود نمی توان این فرهنگستان را غیر دولتی دانست.

وی پیش از پاسخ به سئوالات خبرنگاران با تقدیر و تشکر از بنیاد مسکن به دلیل انجام اقدامات گسترده در شهرها و روستاها ابراز امیدواری کرد که با تلاش های بنیاد مسکن تحرکی در وضعیت مسکن ایجاد شود.

لاریجانی همچنین ضمن افتتاح نمایشگاه حساب 100 امام و دستاوردهای بنیاد مسکن با همراهی تابش معاون وزیر مسکن از بخش های مختلف این نمایشگاه دیدن کرد.