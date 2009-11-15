  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۹

دیدگاه های نادرست باعث نابسامانی زبان و ادبیات فارسی شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: سرگروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: دیدگاه های نادرست بسیاری از دانش آموزان و مدیران نسبت به دروس ادبیات فارسی باعث شده تا وضعیت نابسامانی برای این زبان پیش آید.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی کرامتی مقدم ظهر یکشنبه در همایش غبار چهره جان در دبیرستان دخترانه مهشید مصلی نژاد افزود: اگر مطالب کتاب ادبیات به خصوص کتابهای درسی کاربردی شود و دانش آموز علاوه بر التذاذ ادبی و روحی، احساس کند که این مطالب در زندگی برایش مفید است، اولین گام مثبت در جهت ایجاد انگیزه و هدف برداشته شده است.

سرگروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کتاب باید متناسب با مقتضیات زمان و روحیه دانش آموز باشد و نیازهای روحی و فکری او را برآورده سازد.

وی همچنین گفت: متن کتابهای درسی باید طوری تدوین شود که دانش آموز را به تفکر و تحقیق وادار کند و خلاقیت و ابتکار دانش آموز را به منصه ظهور برساند نه اینکه بر مبنای حفظیات و تقلید و بخاطرسپاری گفته های دیگران باشد.

کرامتی با بیان اینکه ضعف عمده جوامع پیشرفته امروزی مسائل دینی و پرورشی است تاکید کرد: برای برآورده کردن هدف اصلی سازمان که آموزش توام با پرورش است باید به نتایج اخلاقی و اجتماعی مطالب توجه شود تا علاوه بر ارزش های دینی، ارزش های ملی و منافع میهنی نیز حفظ شود.

وی تقویت مهارت نگارش را یکی از نیازهای اساسی دانش آموزان عنوان کرد و افزود: لازم است دبیران در درسهای مربوط به نگارش، در وهله اول درست و رسا نوشتن را بیاموزانند و بعد به کشف استعدادها و قریحه ی ادبی دانش آموزان توجه کنند.

سرگروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه خراسان رضوی گفت: مدیران باید درک صحیحی از دروس زبان و ادبیات فارسی داشته باشند و به جرم اینکه زبان مادری آنهاست تدریس آن را به دبیران غیر متخصص واگذار نکنند و این کتاب را زیربنای سایر دروس بدانند.

وی تصریح کرد: در آثار ادبی ما کلیه آرمانهای بلند بشری موج می زند که معرفی و ترجمه آن به اهل زبان و غیر فارسی زبانان میتواند بسیاری از کاستی های جوامع کنونی را مرتفع سازد.

کد مطلب 983655

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها