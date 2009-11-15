دیدگاه های نادرست باعث نابسامانی زبان و ادبیات فارسی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی کرامتی مقدم ظهر یکشنبه در همایش غبار چهره جان در دبیرستان دخترانه مهشید مصلی نژاد افزود: اگر مطالب کتاب ادبیات به خصوص کتابهای درسی کاربردی شود و دانش آموز علاوه بر التذاذ ادبی و روحی، احساس کند که این مطالب در زندگی برایش مفید است، اولین گام مثبت در جهت ایجاد انگیزه و هدف برداشته شده است.

سرگروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کتاب باید متناسب با مقتضیات زمان و روحیه دانش آموز باشد و نیازهای روحی و فکری او را برآورده سازد.

وی همچنین گفت: متن کتابهای درسی باید طوری تدوین شود که دانش آموز را به تفکر و تحقیق وادار کند و خلاقیت و ابتکار دانش آموز را به منصه ظهور برساند نه اینکه بر مبنای حفظیات و تقلید و بخاطرسپاری گفته های دیگران باشد.

کرامتی با بیان اینکه ضعف عمده جوامع پیشرفته امروزی مسائل دینی و پرورشی است تاکید کرد: برای برآورده کردن هدف اصلی سازمان که آموزش توام با پرورش است باید به نتایج اخلاقی و اجتماعی مطالب توجه شود تا علاوه بر ارزش های دینی، ارزش های ملی و منافع میهنی نیز حفظ شود.

وی تقویت مهارت نگارش را یکی از نیازهای اساسی دانش آموزان عنوان کرد و افزود: لازم است دبیران در درسهای مربوط به نگارش، در وهله اول درست و رسا نوشتن را بیاموزانند و بعد به کشف استعدادها و قریحه ی ادبی دانش آموزان توجه کنند.

سرگروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه خراسان رضوی گفت: مدیران باید درک صحیحی از دروس زبان و ادبیات فارسی داشته باشند و به جرم اینکه زبان مادری آنهاست تدریس آن را به دبیران غیر متخصص واگذار نکنند و این کتاب را زیربنای سایر دروس بدانند.

وی تصریح کرد: در آثار ادبی ما کلیه آرمانهای بلند بشری موج می زند که معرفی و ترجمه آن به اهل زبان و غیر فارسی زبانان میتواند بسیاری از کاستی های جوامع کنونی را مرتفع سازد.