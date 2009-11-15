محمدمحسن ربانی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به شهر گوانگژو چین، با بیان اینکه وزش باد در گوانگژو به ضررم تمام شد افزود: مسابقه بسیار خوبی بود و تمام رقبایم سطح بالایی داشتند. هرچند بارندگی و لیز بودن زمین در عملکردم تاثیر منفی داشت اما این مسئله برای همه یکسان بود و گفتن این مسئله یک بهانه است.

وی ادامه داد: مسابقات اردن و کسب مدال طلا یک استثنا بود اما در این دو سال پرش با نیزه های آسیا پیشرفت زیادی کرده اند بطوریکه نفر اول برای پرش 5 متر و80 سانت دورخیز کرد در چنین شرایطی اگر رکورد 5 متر و 36 سانتی متر خود م را تکرار می کردم هم به مدال نمی رسیدم.

ربانی تصریح کرد: سطح رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا در چین از بازیهای آسیایی هم بالاتر بود و این نشان می دهد که اگر می خواهم مدال بگیرم باید از این بیشتر تلاش کنم.

وی با بیان اینکه فصل تمرینات خوبی را پشت سر نگذاشتم و با آمادگی کامل راهی مسابقات نشده بودم گفت: رشته ما تخصصی است و کاملا تکنیکی است و شاید حضور مربی کمک خوبی برایم باشد اما تاکنون مربی ام در هیچ سفری بامن همراه نبوده است.

ربانی اضافه کرد: متاسفانه بدلیل مشکلات مختلف ورزش حرفه ای تنها بخشی از زندگی من است و این مسئله ایرادی است که به خودم برمی گردد اما اگرشرایط برای تمرین مداومم مهیا باشد دوست دارم تا کسب مدال بازیهای آسیایی تلاش کنم.

دارنده مدال پرش با نیزه هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در اردن تاکید کرد: تمرین می کنم تا با آمادگی بیشتری به بازیهای آسیایی گوانگژو درسال 2010 بروم. مدال بازیهای آسیایی ارزش زیادی دار و نباید بدون مدال رشته دوومیدانی را کنار بگذارم.

هجدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا از 19 تا 23 آبان ماه در گوانگژو چین برگزار می شود.