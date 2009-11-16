هدایت ممبینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص عملکرد داوران در نیم فصل نخست لیگ نهم گفت: به عقیده من داوری‌ها در نیم فصل اول خوب بود و قضاوت‌های کم نقصی را شاهد بودیم. داوران در نیم فصل اول زحمات خود را کشیدند اما بازهم شاهد برخی اشتباهات بودیم که اجتناب پذیر است.

وی از مقایسه قضاوت داوران در نیم فصل اول لیگ هشتم در مدت مشابه فصل گذشته خودداری کرد و گفت: برای این کار مقیاس دقیقی نداریم پس نباید اظهارنظر کنیم. باید این حال فکر می کنم در مجموع عملکرد داوران مطلوب بوده است.

این داور بین المللی فوتبال ایران در خصوص راهکارهای پیشرفت داوری فوتبال کشورمان گفت: پیشرفت داوری فوتبال کار چندان دشواری نیست و نباید برای رسیدن به سطح اول داوری دنیا کار سختی انجام دهیم و کارگروه‌های تحقیقاتی تشکیل دهیم.

وی افزود: برای رسیدن به این نقطه باید ببینم کشورهای اروپایی و صاحب فوتبال چه می کنند و از راه و روش آنها تبعیت کنیم. باید ببینیم آنها به داورشان چه چیزهایی می دهند و چه چیزی می خواهند. متاسفانه در ایران به داوران چیزی نمی دهند و در مقابل خواسته های زیادی از آنها دارند.

ممبینی آموزش، در اختیار بودن، تامین امکانات، رفع نیازهای مالی و ... را از مهمترین مواردی خواند که باید در اختیار داوران قرار گیرد و در پاسخ به این پرسش که "مهمترین دستاورد کمیته داوران چیست؟"، گفت: نمی توانم در این مورد اظهارنظر کنم، چون مورد خاصی به خاطرم نمی آید.

این داور جوان فوتبال ایران مهمترین مشکل داوران را ایجاد تنش در کار آنها عنوان کرد و گفت: باید بهترین تسهیلات در اختیار داوران قرار گیرد و از سوی مسئولان امر مورد حمایت مالی و روحی و روانی قرار گیرند. استفاده بهینه از مشاوره اساتید و اهالی فن نیز از مواردی است که به رشد داوران کمک می کند.

وی با اشاره به رشد فوتبال ایران از آماتور به نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای تصریح کرد: داوری که در سطح حرفه‌ای قضاوت می کند باید حرفه‌ای هم عمل کند. یعنی اینکه باید از نظر جسمانی، روحی و روانی و... زیر نظر مشاوران خاص کنترل شوند. نباید این طور باشد که داور یک هفته هرکاری خواست انجام دهد و روز جمعه با ابلاغ کمیته داوران برای قضاوت دیدارهای لیگ حاضر شوند. متاسفانه امروز داوران زیاد در اختیار کمیته داوران فدراسیون فوتبال نیستند که این مشکل هم باید برطرف شود.