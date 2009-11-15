تنها به 2.5 درصد آرای شوراهای حل اختلاف گلستان اعتراض شده است

احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این مدت 57 هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف استان مختومه شد که حدود هزار و 400 فقره پرونده پس از اعتراض طرفین دعوا با دادگاه های عمومی یا نزد قضات شورا برای بررسی مجدد ارسال شده است.

وی اظهار داشت: پس از بررسی، حدود 70 درصد آرای صادره تایید و تنها 13 درصد آرای اعتراض شده در محاکم تجدید نظر توسط قاضی نقض شد و بررسی بقیه پرونده ها ادامه دارد.

وی با ابراز خرسندی از روند رسیدگی پرونده ها در شعب این شورا افزود: تلاش اعضای شورا برای رسیدگی بهتر به پرونده ها علت اصلی پایین بودن تعداد آرای نقض شده در پرونده های اعتراض شده است.

جعفری بیان داشت: در شش ماه اول سال جاری 22 درصد پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی استان وارد شعب شورای حل اختلاف شد.

معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان خواستار استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در بررسی پرونده های ورودی به شعب این شورا شد.

وی همچنین از اعضای شورا خواست در بررسی پرونده های کیفری با استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری که مورد تایید دستگاه قضایی هستند از ضایع شدن حق مردم جلوگیری کنند.

وی گفت: همچنین اعضا در بررسی پرونده هایی که یکی از طرفین دعوی با آنان آشنایی یا نسبت فامیلی دارند را به سایر شعب واگذار کنند تا از بروز شبهات در حکم صادره پیشگیری شود.

جعفری بیان کرد: ورود 62 درصد پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی استان به شورای حل اختلاف نیاز به وقت و توجه ویژه ای دارد که خوشبختانه تاکنون اعضای شورا به خوبی از عهده انجام آن برآمده اند.