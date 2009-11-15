بهره برداری از اولین کتابخانه تخصصی ایمنی و نخستین دستگاه کانال شوی مکانیزه کشور در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آتش پاد حسن جعفری ظهر یکشنبه در مراسم اولین کتابخانه تخصصی ایمنی کشور در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: این کتابخانه نخستین کتابخانه تخصصی ایمنی با 1400جلد کتاب و منابع در رابطه با استاندارد ایمنی در کشور است که در رابطه با تجهیز این کتابخانه از تمام منابع ایمنی سایر زبان ها استفاده شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی با گلایه از فقر ادبیات ایمنی در کشور گفت: تعداد کتاب هایی که در رابطه با ایمنی در کشور چاپ می شود بسیار محدود و اندک است البته در این زمینه تلاش هایی صورت گرفته است اما این تلاش ها جوابگوی نیاز کشور به اطلاعات مورد نیاز ایمنی واستاندارد نیست و در حال حاضر کتاب استاندارد ایمنی مراحل چاپ را سپری می کند و ظرف دوماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

جعفری تعداد ایستگاه های آتش نشانی موجود در مشهد را 28 ایستگاه عنوان کرد و افزود: بر اساس برنامه چهار ساله سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد تا پایان سال آینده تعداد ایستگاه های موجود در سطح استان به58 ایستگاه افزایش خواهد یافت همچنین در مدت باقی مانده از سال جاری دو ایستگاه دیگر نیز افتتاح خواهد شد.

وی افزایش مهارتهای ایمنی را از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد و گفت: در این راستا سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد با مرکز آموزش علمی کابردی قراردادی را منعقد کرده است که بر این اساس اطلاعات آتش نشانان در زمینه ایمنی و استاندارد افزایش خواهد یافت.

آتش پاد جعفری افزایش تعداد پرسنل این سازمان را از دیگر برنامه های این سازمان برشمرد و افزود: در حال حاضر 480نفر آتش نشان در مشهد فعالیت می کنند که با توجه به اینکه به ازای هر 2500نفریک آتش نشان نیاز است امیدواریم تا پایان سال 90تعدادپرسنل این سازمان به1538نفر افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد در رابطه با شناسایی نقاط حادثه خیز مشهد افزود: بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته با استفاده از نرم افزار gis تاکنون 10نقطه حادثه خیز در مشهد شناسایی شده است و از تمام این نقاط بازدید به عمل آمده است و موارد ایمنی به آن ها تذکر داده شده است.

جعفری با اشاره به حضور بیش از 7200 نفر راننده تاکسی آتش نشان افتخاری تصریح کرد: در این راستا و به منظور کاهش زمان رسیدن به محل حادثه و حریق بیش از 4200 نفر از اتوبوس رانان این سازمان نیز به جز آتش نشانان افتخاری خواهند شد.

مهندس خلیل الله کاظمی معاون خدمات شهری شهرداری مشهد نیز در مراسم بهره برداری از نخستین دستگاه کانال شوی مکانیزه کشور در مشهد، در رابطه با دستگاه مکانیزه کانال شوی افزود: این دستگاه نخستین دستگاه مکانیزه کانال شوی کشور است که توسط شهرداری مشهد خریداری شده است و با استفاده از آن می توان کلیه کانال هایی که تاکنون به دلیل کوچکی فضا امکان لای روبی نبوده است شستشو داده شود.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از خرید و تجهیز شهرداری مشهد به 110 دستگاه مکانیزه تا پایان سال خبر داد و گفت: شستشوی کانالها همواره با مشکلاتی نظیر هزینه ای بالای شستشو وعوارض جانبی جسمی که برای کارگر ایجاد می کرد همراه بوده است بنابراین استفاده از این دستگاه می تواند نقش موثری در کاهش هزینه های و بالابردن سرعت کار داشته باشد.

وی با بیان اینکه تاکنون 40 درصد کانال های شهری سطح شهر مشهد لای روبی نشده است افزود: بر اساس تعرفه های مصوب سازمان خدمات شهری به طور متوسط سالانه حداقل یکبار در کانال های شهری قبل از آخرین بارندگی باید ششتشوشوند.

کاظمی در رابطه با ویژگی های این دستگاه افزود: دستگاه مکانیزه شستشو کانال با هزینه ای بالغ بر 200میلیون تومان خریداری شده است و در حال خاضر با استفاده از این دستگاه می توان کلیه کانالهای سرپوشیده و کانالهای روباز که دارای فضای کوچکی هستند شستشو داد.