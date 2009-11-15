اولویتهای بخش سلامت باید به جامعه شناسانده شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، صمد نوری زاد پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی مدیران و اصحاب رسانه های استان با اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت، با اشاره به اهمیت آگاهسازی مردم نسبت به اولویت های مقوله سلامت در عرصه های بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش اظهار داشت: امید است با همکاری مردم و خیرین به سمتی برویم که بیماران و خانواده های آنان جز بیماری دغدغه دیگری نداشته باشند.

وی نقش رسانه ها را در ایجاد ارتباط تنگاتنگ مردم با مجمع خیرین سلامت و در انتقال پیام حوزه سلامت به منظور پرکردن خلاهای موجود در این زمینه توسط خود مردم را مهم ارزیابی کرد و گفت: رسانه ها می توانند پل ارتباطی مناسبی بین نیاز های سلامتی جامعه و خیرین باشند.

رئیس مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه انتظارات این مجمع از رسانه ها را بهره گیری از افکار و اراده اصحاب رسانه ها، ایجاد و ارتباط مستمر در ارتباط مجمع خیرین با سازمان ها، جلب و جذب حمایت های مردمی، نهادینه کردن فرهنگ نوع دوستی در جامعه و انعکاس اخبار و معرفی مجمع به مردم برشمرد.

نوری زاد همچنین واقفان را الگوهای جامعه خواند که برای شناساندن و تجلیل از آنها همگان باید خود را مسئول بدانند.

در ادامه این نشست جمعی از اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان، معاونت هنری و فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی کرمانشاه و تعدادی از اصحاب رسانه حاضر در جلسه به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند.