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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

اولویتهای بخش سلامت باید به جامعه شناسانده شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: اولویتهای بخش سلامت باید به جامعه شناسانده شود تا خیرین سلامت بتوانند کمک هدفمندتری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، صمد نوری زاد پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی مدیران و اصحاب رسانه های استان با اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت، با اشاره به اهمیت آگاهسازی مردم نسبت به اولویت های مقوله سلامت در عرصه های بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش  اظهار داشت: امید است با همکاری مردم و خیرین به سمتی برویم که بیماران و خانواده های آنان جز بیماری دغدغه دیگری نداشته باشند.

 

وی نقش رسانه ها را در ایجاد ارتباط تنگاتنگ مردم با مجمع خیرین سلامت و در انتقال پیام حوزه سلامت به منظور پرکردن خلاهای موجود در این زمینه توسط خود مردم را مهم ارزیابی کرد و گفت: رسانه ها می توانند پل ارتباطی مناسبی بین نیاز های سلامتی جامعه و خیرین باشند.

 

رئیس مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه انتظارات این مجمع از رسانه ها را بهره گیری از افکار و اراده اصحاب رسانه ها، ایجاد و ارتباط مستمر در ارتباط مجمع خیرین با سازمان ها، جلب و جذب حمایت های مردمی، نهادینه کردن فرهنگ نوع دوستی در جامعه و انعکاس اخبار و معرفی مجمع به مردم برشمرد.

 

نوری زاد همچنین واقفان را الگوهای جامعه خواند که برای شناساندن و تجلیل از آنها همگان باید خود را مسئول بدانند.

 

در ادامه این نشست جمعی از اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان، معاونت هنری و فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی کرمانشاه و تعدادی از اصحاب رسانه حاضر در جلسه به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند.

کد مطلب 983665

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