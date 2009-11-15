آغاز مسابقه تسلیحاتی خاورمیانه از امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری میدل ایست در گزارشی نوشت: با وجود بحران اقتصادی و کاهش درآمد کشورهای حاشیه خلیج فارس، هزینه های نظامی این کشورها کاهشی نداشته، بلکه روندی صعودی دارد.

بر این اساس با وجود کاهش تقاضا در اکثر بخش ها اقتصادی، خریدهای تسلیحاتی کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات، کاهشی نداشته و حتی رو به فزونی نهاده است.

درهمین راستا امارات از امروز با افتتاح نمایشگاه هوایی دبی که با حضور 900 شرکت کننده در پنج روز برگزار می شود، درصدد انعقاد قراردادهای هنگفت نظامی با شرکت های اروپایی و آمریکایی است.

در این نمایشگاه وزیر دفاع فرانسه به همراه هیئتی عالی رتبه از این وزارتخانه حضور دارند.

منابع خبری از پرواز نسل جدید جنگنده های فرانسوی "پاتروی دو فرانس" و "رافائل" در حین برگزاری این نمایشگاه خبر می دهند.

از سوی دیگر واشنگتن در تصمیمی ناگهانی از رونمایی از پیشرفته ترین جنگنده جهان (اف 22 Raptor) ساخت شرکت لاکهید مارتین در این نمایشگاه خبر داد. این در حالیست که اخیرا رونمایی از این جنگنده در بزرگترین نمایشگاه دفاعی جهان که در پاریس برگزار می شود، لغو شده بود.

کارشناسان امور امنیتی با اشاره به افزایش تنش های سیاسی و خطر گروه های تروریستی در خاورمیانه از تمایل بیشتر امارات به انعقاد قراردادهای تسلیحاتی در زمینه خرید جنگنده های پیشرفته خبر می دهند.

"ریاض قهوجی" تحلیلگر برجسته نظامی و موسس "انستیتوی تحقیقات امنیتی خاورمیانه و خلیج فارس" در این باره می گوید: "تهدیدات جدید و تداوم تنش های منطقه ای لزوم تجهیز به سیستم های دفاعی نوین و دستیابی توانایی های بیشتر را به امری گریزناپذیر تبدیل کرده است".

در این گزارش علاوه بر امارات که به عنوان آغازگر مسابقه تسلیحاتی در منطقه از آن نام برده شده است؛ به کشورهای عربستان، کویت و عمان نیز اشاره شده است که با پانهادن در این مسابقه تسلیحاتی در صدد توسعه ناوگان نظامی خود هستند.

پیش از این تحقیقات نظامی نشان داده بود؛ حجم مبادله تجهیزات نظامی در خاورمیانه در پنج سال آینده به 100 میلیارد دلار می رسد که در این میان عربستان و رژیم صهیونیستی بیشترین سهم را در میان خریداران تسلیحات منطقه خواهند داشت.