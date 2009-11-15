پایان دیدارهای هفته چهارم با صدرنشینی نفت و گاز مسجدسلیمان

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از مسابقات لیگ گلف تیم پخش و پالایش آبادان در دیدار خانگی با نتیجه صفر بر 6 مغلوب تیم نفت و گاز مسجدسلیمان شد. در تهران تیم هیئت گلف تهران با نتیجه 4 بر صفر مقابل تیم دتیس خرم‏آباد به برتری دست یافت. در آخرین دیدار این هفته نیز تیم هیئت گلف اصفهان مقابل هیئت گلف خرمشهر صاحب برتری شد. این بازی با نتیجه 3 بر 2 به پایان رسید.

در هفته چهارم رقابت‏های لیگ گلف تیم ملی حفاری اهواز با قرعه استراحت روبرو بود.

اما در پایان دیدارهای هفته چهارم مسابقات لیگ گلف تیم نفت و گاز مسجد سلیمان صدرنشین است. تیم‏های ملی حفاری اهواز و هیئت گلف تهران هم در رده‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند.