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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۳۵

مسابقات لیگ گلف/

پایان دیدارهای هفته چهارم با صدرنشینی نفت و گاز مسجدسلیمان

پایان دیدارهای هفته چهارم با صدرنشینی نفت و گاز مسجدسلیمان

هفته چهارم مسابقات لیگ گلف با برگزاری سه دیدار و صدرنشینی تیم نفت و گاز مسجد سلیمان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از مسابقات لیگ گلف تیم پخش و پالایش آبادان در دیدار خانگی با نتیجه صفر بر 6 مغلوب تیم  نفت و گاز مسجدسلیمان شد. در تهران تیم هیئت گلف تهران با نتیجه 4 بر صفر مقابل تیم دتیس خرم‏آباد به برتری دست یافت. در آخرین دیدار این هفته نیز تیم هیئت گلف اصفهان مقابل هیئت گلف خرمشهر صاحب برتری شد. این بازی با نتیجه 3 بر 2 به پایان رسید.

در هفته چهارم رقابت‏های لیگ گلف تیم ملی حفاری اهواز با قرعه استراحت روبرو بود.

اما در پایان دیدارهای هفته چهارم مسابقات لیگ گلف تیم نفت و گاز مسجد سلیمان صدرنشین است. تیم‏های ملی حفاری اهواز و هیئت گلف تهران هم در رده‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند.

کد مطلب 983668

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