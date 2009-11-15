اولین جشنواره طبخ آبزیان در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل شیلات گلستان ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری این جشنواره افزود: یکی از اهداف شیلات ترویج فرهنگ مصرف آبزیان و آموزش تنوع طبخ آن است و به همین منظور افزایش سرانه مصرف آبزیان به عنوان غذای سلامتی مد نظر است با توجه به این مهم از سری آموزشهای طبخ آبزیان در گلستان اولین جشنواره طبخ آبزیان در بندرترکمن برگزار شد.

علی اکبر پاسندی هدف از برگزاری این جشنواره را آشنایی با شیوه های متنوع طبخ آبزیان ذکر کرد و اظهار داشت: در این جشنواره بیش از 90 نفر از شهروندان بندر ترکمن با ارائه غذاهای متنوع شرکت داشتند.

وی خاطرنشان کرد: در یک دهه اخیر زنجیره نظام غذایی به دلیل گسترش شهرنشینی و به دنبال آن ایجاد الگوهای غذایی جدید و شکل گیری مصرف کنندگان تازه، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

پاسندی تاکید کرد: در حال حاضر مصرف ماهی به صورت مستقیم در برنامه غذایی جای دارد در صورتیکه می توان در اکثر غذاهای متنوع همانند سایر پروتئین ها از آن استفاده کرد.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: آزمایشات نشان داده است انواع مختلفی از غذا یک باور غیر واقعی برای انسان ایجاد می‌کند، به طوری که مغز، غذاها را کمتر از حد واقعی آنها می‌بیند.

پاسندی در ادامه به بحث در رابطه با تبلیغ و ترویج مستمر آبزی مصرفی از طریق رسانه ها پرداخت و بیان داشت: فرهنگ سازی تنها با چند بار اطلاع رسانی امکان پذیر نیست بلکه باید به اطلاع رسانی استمرار بخشید و به تدریج در فرمها و محتوای متنوع ارائه کرد و بازخورد آن را ارزیابی کرد.

مدیرکل شیلات گلستان گفت شایسته است ادارات و دستگاه های دولتی، مراکز شبانه روزی، دانشگاه ها، بیمارستانها، پادگانه او کلیه سازمانهایی که غذای نیم روزی گرم ارائه می کنند، در هفته یک وعده غذای آبزی (ماهی) را در منوی غذایی خود لحاظ کنند.

پاسندی گفت: با عنایت به ضرورت توجه متولیان سلامت جامعه به ترویج آبزی مصرفی، در کلیه دوره های آموزش ضمن خدمت موضوع "نقش مصرف آبزیان در سلامت" در برنامه های آموزش مداوم آنها لحاظ شود.

وی خواستار هماهنگی و بستر سازی در خصوص گنجاندن مطالب مرتبط با موضوع نقش مصرف آبزیان در آموزش رسمی به دانش آموزان، در قالب کتابهای درسی و آموزش غیر مستقیم از طریق برگزاری مسابقات، اردوها و ... شد.

مدیرکل شیلات گلستان با ابراز امیدواری از همکاری بین دستگاهی گفت: به منظور گسترش ترویج فرهنگ آبزی مصرفی، سازمانها دولتی و خصوصی نسبت به توسعه مهارتهای طبخ آبزیان در سطوح مختلف برنامه ریزی کند.

وی استقبال و مشارکت جدی متولیان سلامت جامعه و تاثیرگذاران عرصه فرهنگ و سیاست وحضور فعال آنها در این جشنواره مورد ستایش و قرار داد.

در این جشنواره با احتساب شاخصهای طعم و مزه غذا، حفظ کیفیت، زیبا ارائه دادن، اقتصادی بودن و ... از سه نفر از شرکت کنندگان به انتخاب هئیت داوران بااهدا لوح تقدیر و جایزه قدردانی شد.