اشتغال مهمترین دغدغه مددجویان اصلاح شده در زندان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن علی ‌پور بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید کارشناسان وزارت کشور از بند مشاوره زندان بیرجند با بیان اینکه امر درمان برای مددجویان بسیار دشوار است، افزود: تلاش و همت فرد برای ترک و اصلاح رفتار مهم‌ترین عامل برای بازگشت فرد به جامعه است.

مسئول مرکز مشاوره و روان‌ درمانی زندان بیرجند خواستار چاره ‌اندیشی مسئولان در راستای ایجاد اشتغال برای این مددجویان شد و ادامه داد: باید زمینه بازگشت این افراد به جامعه را با برخورد مناسب و فراهم آوردن امکانات مهیا کنیم.

علی ‌پور با اشاره به اینکه پایداری سلامت مددجویان نیازمند ایجاد اشتغال پایدار برای آنان است، اظهار داشت: سو پیشینه قبلی زندانیان اصلاح شده سدی بزرگ برای بازگشت آنان به جو سالم اجتماع است.

مسئول مرکز مشاوره و روان‌ درمانی زندان بیرجند در پایان با بیان اینکه نگرش اسلام به زندان تربیتی است، عنوان کرد: ایجاد تغییر رفتار در زندانیان نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.

کارشناسان وزارت کشور نیز در این بازدید مهمترین مشکل امروز جامعه را عدم آگاهی افراد از آسیبهای اجتماعی و فقر فرهنگی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: افراد در جامعه اگر نسبت به آسیب‌ ها شناخت داشته باشند به دنبال آن نمی ‌روند.

این کارشناسان تاکید کرد که اگر افراد در خانواده به خوبی تربیت شوند و در مجرای صحیح قرار گیرند جامعه کمتر دچار مشکل می ‌شود.