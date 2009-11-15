"هر از گاهی بنشین" روایت شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 17 داستان کوتاه با عناوینی چون دلبستگی ساده است، دستهایش، تازه وارد، جرتکه، لکنت، سنگ چین، ژانتی، سایهای در تاریکی، به دنبال خورشید، سکوت، تداعی، شهرنشینان، شهاب، پایان و ... است.
در بخشی از کتاب میخوانیم: هر چه می گذرد بیشتر دوستش دارم. دلم برایش می سوزد. طفلک از بس آت آشغال خورده این قدر کوچک مانده. از بس توسری خورده و مجبور شده سریع فرار کند این قدر فرز و تیز شده. اصلا آنچه در طول روز می خورد و جاهایی که پرسه می زند به من چه ربطی دارد. حالا اینجاست. کنار من. همین کافی نیست؟
چاپ نخست این کتاب 120 صفحهای به تازگی توسط انتشارات مروارید در شمارگان 1100 نسخه منتشر شده است.
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